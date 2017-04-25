Грабители, прятавшиеся в Тюмени на базе ОМОНа, отправятся в колонию

После этого Ибрагимов совершил еще семь преступлений вместе с Тагиашвили. В последнем участие принимал и Васильев. С 26 августа по 16 сентября 2016 года мужчины «выносили» киоски, холодильное оборудование возле них и терминалы, установленные в магазинах. К примеру, киоск «Шаурма и напитки» по улице Калужской Ибрагимов и Тагиашвили обворовывали дважды. Их добычей стали 7,5 тысяч рублей и два электрогриля общей стоимостью 30 тысяч рублей.