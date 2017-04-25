Грабители, прятавшиеся в Тюмени на базе ОМОНа, отправятся в колонию

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 21-летний Аким Ибрагимов и 23-летний Давид Тагиашвили признаны виновными по ч. 2 ст. 158 (кража), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 158 (покушение на кражу) и ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж). 18-летний Петр Васильев осужден только по ч. 2 ст. 161 УК РФ.
Напомним, что в феврале 2016 года Ибрагимов и Тагиашвили уже были осуждены за грабеж на два года условно. В течение испытательного срока они должны были доказать, что исправились. Однако мужчины продолжили криминальную деятельность.
С 6 по 8 августа 2016 года Ибрагимов вместе с сообщником, которым правоохранительные органы занимаются отдельно, вынес из вагончика электроинструменты и обворовал одну из микрофинансовых организаций, присвоив свыше 145 тысяч рублей.
После этого Ибрагимов совершил еще семь преступлений вместе с Тагиашвили. В последнем участие принимал и Васильев. С 26 августа по 16 сентября 2016 года мужчины «выносили» киоски, холодильное оборудование возле них и терминалы, установленные в магазинах. К примеру, киоск «Шаурма и напитки» по улице Калужской Ибрагимов и Тагиашвили обворовывали дважды. Их добычей стали 7,5 тысяч рублей и два электрогриля общей стоимостью 30 тысяч рублей.
30 августа 2016 года Ибрагимов и Тагиашвили ограбили терминал, установленный в тамбуре магазина по улице Маршала Захарова, похитив 45 890 рублей. В ночь на 16 сентября они вновь решили поживиться в этом месте, взяв с собой Васильева. Присвоив 15,5 тысяч рублей, грабители скрылись на ВАЗ-2114, но продавец магазина сообщила об этом в полицию.
Объявив план «Перехват», полицейским удалось обнаружить автомобиль грабителей и начать преследование. Злоумышленники остановились на улице Щербакова и стали разбегаться. Ибрагимов и Тагиашвили добежали до бетонного забора и забрались на него, не зная, что там находится база ОМОНа. Сотрудники полиции сняли с забора Ибрагимова, а Тагиашвили, который все-таки перелез через преграду, задержали бойцы. Васильев был пойман на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов.
По остальным преступлениям ущерб составил более 260 тысяч рублей. Ибрагимов и Тагиашвили были заключены под стражу. Васильев находился под домашним арестом. Часть похищенного имущества возвращена владельцам. Некоторым пострадавшим Тагиашвили и Васильев возместили ущерб деньгами.
Суд приговорил Ибрагимова к 5,5 годам лишения свободы, а Тагиашвили — к 5. Наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Васильев получил 2 года и 4 месяца условно с испытательным сроком 3 года.