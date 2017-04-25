ЕГЭ в Тюменской области стартует с географии и информатики

Об этом сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер. 31 мая будет проведен экзамен по математике (базовый уровень), 2 июня — по математике (профильный уровень). «За последние два года мы видим, как при выборе ЕГЭ растет популярность предметов естественно-научного профиля. Например, экзамен по физике в этом году будут писать более 2600 человек, по биологии — 1700. Три года назад цифры были значительно меньше. Основная масса выпускников выбирала обществознание, число желающих превышало 6000. В этом году обществознание выбрали почти 3900 человек», — отметил Алексей Райдер.
5 июня школьники будут сдавать обществознание, 7 июня — физику и литературу, 9 июня — русский язык, а 13 июня — иностранные языки и биологию. Возможность сдать экзамен по иностранным языкам устно представится 15 и 16 июня, а написать ЕГЭ по химии и истории — 19 июня. С 20 июня по 1 июля — резервный период для пересдачи всех экзаменов.
Также Райдер подчеркнул, что к проведению ЕГЭ в регионе обеспечено стопроцентное онлайн видеонаблюдение и решены вопросы безопасности, другие организационные и технические условия.
Досрочный период проведения ЕГЭ для школьников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в сдаче экзамена, уже завершен. За это время максимальный балл по русскому языку составил 98, а средний — 58. По информатике участник получил максимальный балл — 94, средний составил — 63. По английскому языку максимальный балл — 98, средний — 68.