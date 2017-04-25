ЕГЭ в Тюменской области стартует с географии и информатики

Об этом сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер. 31 мая будет проведен экзамен по математике (базовый уровень), 2 июня — по математике (профильный уровень). «За последние два года мы видим, как при выборе ЕГЭ растет популярность предметов естественно-научного профиля. Например, экзамен по физике в этом году будут писать более 2600 человек, по биологии — 1700. Три года назад цифры были значительно меньше. Основная масса выпускников выбирала обществознание, число желающих превышало 6000. В этом году обществознание выбрали почти 3900 человек», — отметил Алексей Райдер.