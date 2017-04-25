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ДТП на переходе: на улице Горького иномарка сбила ребенка

25 апреля 2017, 12:06
Восьмилетний мальчик пострадал в ДТП, произошедшем в Тюмени накануне, 24 апреля. Школьника, переходившего дорогу по «зебре», сбил автомобиль Infiniti.

Как сообщает госавтоинспекция, авария произошла около часа дня в районе дома № 28 по улице Максима Горького. Пострадавший ребенок получил травмы головы, бедра и голени. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Еще одно ДТП произошло в половине четвертого часа дня на пересечении улиц Совхозной и Сибирской областного центра столкнулись автомобили Honda CR-V и «Лада Калина». Причиной аварии, по предварительным данным, стало нарушение очередности проезда водителем иномарки. В результате происшествия 59-летний водитель иномарки получил травму головы.

#Новости#Транспорт#Евгений#Общество
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