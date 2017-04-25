ДТП на переходе: на улице Горького иномарка сбила ребенка

Еще одно ДТП произошло в половине четвертого часа дня на пересечении улиц Совхозной и Сибирской областного центра столкнулись автомобили Honda CR-V и «Лада Калина». Причиной аварии, по предварительным данным, стало нарушение очередности проезда водителем иномарки. В результате происшествия 59-летний водитель иномарки получил травму головы.