Допроверялись: испытаниями теплосетей заинтересовались следователи

После публикаций в городских СМИ, в том числе и на интернет-портале NashGorod.ru о том, как из-за фонтанов кипятка во время испытаний телосетей несколько человек получили травмы, Следственный комитет по Тюменской области начал процессуальную проверку. Следователями будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, кроме того будет дана оценка действиям должностных лиц.
Напомним, NashGorod.ru сообщал о бивших из под земли фонтанах кипятка. По данным станции скорой помощи ожоги горячей водой получили несколько горожан. Так, крупная авария на тепломагистрали произошла в районе улицы Горького произошел порыв трассы. В связи со стартовавшими восстановительными работами полиции даже пришлось ограничить движение транспорта на двух улицах.
Как рассказала пресс-секретарь тюменской Станции скорой помощи Ирина Бердюгина, с ожогами был госпитализирован мужчина. Пострадавшему около 25 лет, с ожогами его доставили в ОКБ № 1. Еще троим людям, женщине и двоим мужчинам, медики оказали помощь на месте.