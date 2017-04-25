Допроверялись: испытаниями теплосетей заинтересовались следователи

После публикаций в городских СМИ, в том числе и на интернет-портале NashGorod.ru о том, как из-за фонтанов кипятка во время испытаний телосетей несколько человек получили травмы, Следственный комитет по Тюменской области начал процессуальную проверку. Следователями будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, кроме того будет дана оценка действиям должностных лиц.