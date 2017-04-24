УТСК проведет испытания теплосетей: тюменцев просят быть осторожнее

В Тюмени энергетики проведут испытания тепловых сетей. Работы будут проходить в Центральном и Ленинском округах и в районе Затюменки.
В ходе проводимых испытаний температура сетевой воды составит 130–150°С. Оперативные бригады работников тепловых сетей компаний УТСК и «Тепло Тюмени» будут переведены в режим повышенной готовности для обеспечения мониторинга за состоянием сетей и безопасности в границах поврежденных участков.
«УТСК» призывает жителей города проявлять осторожность в день проведения температурных испытаний на тепловых сетях и соблюдать ряд правил:
— не приближаться к месту парения — под асфальтом может находиться промоина с кипятком;
— если место дефекта огорожено — не заходить за ограждения и предупреждающие знаки;
— не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива теплоносителя;
— не покидать общественный транспорт, если разлив кипятка застал в нем;
— донести до детей информацию о потенциальных рисках и объяснить им правила безопасного поведения в зоне теплотрасс и подтопляемых участков.
— в случае неисправности внутридомовых теплообменников в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры — вначале откройте кран с холодной водой, постепенно смешивая ее с горячей.
Как пояснили в пресс-службе АО «УТСК», испытания на максимальную температуру теплоносителя являются плановыми и нацелены на выявление дефектов в теплосетевой инфраструктуре города.
При обнаружении признаков повреждений трубопроводов или теплофикационного оборудования просим вас сообщить в диспетчерскую службу Тюменских тепловых сетей АО «УТСК» по телефонам: 29-39-95, 41-10-98 или в колл-центр: 29-39-39. О повреждениях внутридомовых систем теплопотребления следует сообщать в управляющую компанию.