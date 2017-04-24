УТСК проведет испытания теплосетей: тюменцев просят быть осторожнее

При обнаружении признаков повреждений трубопроводов или теплофикационного оборудования просим вас сообщить в диспетчерскую службу Тюменских тепловых сетей АО «УТСК» по телефонам: 29-39-95, 41-10-98 или в колл-центр: 29-39-39. О повреждениях внутридомовых систем теплопотребления следует сообщать в управляющую компанию.