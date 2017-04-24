Тюменский преподаватель предложил купить зачет из-за финансовых трудностей

В материалах дела говорится, что У. работает профессором кафедры теории и истории государства и права в тюменском филиале Московского института государственного управления и права. В феврале 2017 года профессор дал понять студентам-заочникам, что поставит зачет за тысячу рублей, так как находится сейчас в тяжелом материальном положении. Десять студентов ответили согласием. При этом, по словам заочников, они ходили на зачет и сдавали его, имея право на ошибку.