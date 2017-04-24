nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский преподаватель предложил купить зачет из-за финансовых трудностей

24 апреля 2017, 15:59
В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении одного из тюменских профессоров. Пожилой преподаватель сослался на финансовые трудности и предложил студентам купить у него зачет за тысячу рублей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 73-летний Виктор У. обвиняется по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп).

В материалах дела говорится, что У. работает профессором кафедры теории и истории государства и права в тюменском филиале Московского института государственного управления и права. В феврале 2017 года профессор дал понять студентам-заочникам, что поставит зачет за тысячу рублей, так как находится сейчас в тяжелом материальном положении. Десять студентов ответили согласием. При этом, по словам заочников, они ходили на зачет и сдавали его, имея право на ошибку.

Студенты собрали деньги и передали посреднику, а тот обратился в полицию. Передача денег прошла под контролем правоохранительных органов. Посредника освободили от уголовной ответственности, так как он сам сообщил о подкупе преподавателя и способствовал раскрытию преступления. В отношении У. было возбуждено уголовное дело.

Материалы направлены мировому судье Ленинского округа города Тюмени для рассмотрения по существу.

Профессору грозит штраф до 150 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, возможно — ограничение свободы на год.

#Новости#Взятки#Студенты#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25