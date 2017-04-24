Тюменский преподаватель предложил купить зачет из-за финансовых трудностей

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 73-летний Виктор У. обвиняется по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп).
В материалах дела говорится, что У. работает профессором кафедры теории и истории государства и права в тюменском филиале Московского института государственного управления и права. В феврале 2017 года профессор дал понять студентам-заочникам, что поставит зачет за тысячу рублей, так как находится сейчас в тяжелом материальном положении. Десять студентов ответили согласием. При этом, по словам заочников, они ходили на зачет и сдавали его, имея право на ошибку.
Студенты собрали деньги и передали посреднику, а тот обратился в полицию. Передача денег прошла под контролем правоохранительных органов. Посредника освободили от уголовной ответственности, так как он сам сообщил о подкупе преподавателя и способствовал раскрытию преступления. В отношении У. было возбуждено уголовное дело.
Материалы направлены мировому судье Ленинского округа города Тюмени для рассмотрения по существу.
Профессору грозит штраф до 150 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, возможно — ограничение свободы на год.