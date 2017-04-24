nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сети дачников передадут на баланс СУЭНКО

24 апреля 2017, 13:34
В Тюмени и Тюменском районе начали передавать электрические сети на баланс территориальных энергокомпаний. Первыми стали ПАО «СУЭНКО».
Сюжет
Тюмень

Тюменская область первая в России начала решать проблему энергоснабжения дачных участков. После утверждения дорожной карты по передаче сетей садоводческих обществ на баланс энергокомпаний в СУЭНКО было подано восемь заявлений на обследование сетей от садоводов.

Напомним, что в конце 2016 года по инициативе губернатора Тюменской области запустили пилотный проект федерального масштаба, для которого разработали дорожную карту (план мероприятий). Он должен решить главную проблему российских садоводческих участков и в корне изменить существующую старую систему электроснабжения садоводческих обществ.

сообщества электрические сети обслуживали энергетики, а после — сами садоводы, так как все электросетевое хозяйство было их коллективной собственностью. На сегодня оборудование, установленное несколько десятилетий назад изношено и требует реконструкции.

20 апреля 2017 года по инициативе энергетиков была организована встреча. На ней специалисты СУЭНКО представили дачникам механизм передачи сетей, который разрабатывали несколько месяцев, и предложили его совместно доработать и запустить. Если опыт тюменских энергетиков будет удачным, то вскоре он распространится по всей России.

#Новости#СУЭНКО#Тюмень#Марина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25