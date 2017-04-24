Сети дачников передадут на баланс СУЭНКО

20 апреля 2017 года по инициативе энергетиков была организована встреча. На ней специалисты СУЭНКО представили дачникам механизм передачи сетей, который разрабатывали несколько месяцев, и предложили его совместно доработать и запустить. Если опыт тюменских энергетиков будет удачным, то вскоре он распространится по всей России.