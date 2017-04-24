Сети дачников передадут на баланс СУЭНКО

Тюменская область первая в России начала решать проблему энергоснабжения дачных участков. После утверждения дорожной карты по передаче сетей садоводческих обществ на баланс энергокомпаний в СУЭНКО было подано восемь заявлений на обследование сетей от садоводов.
Напомним, что в конце 2016 года по инициативе губернатора Тюменской области запустили пилотный проект федерального масштаба, для которого разработали дорожную карту (план мероприятий). Он должен решить главную проблему российских садоводческих участков и в корне изменить существующую старую систему электроснабжения садоводческих обществ.
сообщества электрические сети обслуживали энергетики, а после — сами садоводы, так как все электросетевое хозяйство было их коллективной собственностью. На сегодня оборудование, установленное несколько десятилетий назад изношено и требует реконструкции.
20 апреля 2017 года по инициативе энергетиков была организована встреча. На ней специалисты СУЭНКО представили дачникам механизм передачи сетей, который разрабатывали несколько месяцев, и предложили его совместно доработать и запустить. Если опыт тюменских энергетиков будет удачным, то вскоре он распространится по всей России.