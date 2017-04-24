Мотоциклист без прав врезался в дерево и погиб

Как сообщает госавтоинспекция, инцидент произошел в Омутинском районе на 8 километре автодороги Журавлевское-Норная. 59-летний мужчина, не имевший водительского удостоверения, управлял мотоциклом «Иж Юпитер-3», однако по неизвестной причине съехал в кювет и столкнулся с препятствием. Спасти пострадавшего не удалось.
Еще одна авария произошла в час ночи — в селе Аромашево cтолкнулись Daewoo Matiz и ВАЗ-2109. В результате ДТП 19-летний водитель «Лады» получил ссадины ног, у 23-летнего пассажира этого автомобиля врачи диагностировали ушибы грудной клетки и колена. 29-летняя автомобилистка, сидевшая за рулем микролитражки, получила порезы лба. Как полагают инспекторы, инцидент спровоцировала девушка-водитель — из-за слишком высокой скорости она не справилась с управлением. В результате Matiz задел колесом бордюр, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с «девяткой».
В Голышмановском районе в селе Малышенка около 9-ти часов пострадал 51-летний пассажир мотоблока «Формоза». По предварительным данным, во время движения мужчина находился в самодельной тележке, однако сцепное устройство сломалось, пассажир упал — у него травмы шеи, позвоночника и носа.
Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 4 дорожно транспортных происшествия. Один человек погиб, пятеро травмированы.