Мотоциклист без прав врезался в дерево и погиб

Еще одна авария произошла в час ночи — в селе Аромашево cтолкнулись Daewoo Matiz и ВАЗ-2109. В результате ДТП 19-летний водитель «Лады» получил ссадины ног, у 23-летнего пассажира этого автомобиля врачи диагностировали ушибы грудной клетки и колена. 29-летняя автомобилистка, сидевшая за рулем микролитражки, получила порезы лба. Как полагают инспекторы, инцидент спровоцировала девушка-водитель — из-за слишком высокой скорости она не справилась с управлением. В результате Matiz задел колесом бордюр, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с «девяткой».