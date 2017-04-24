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Мотоциклист без прав врезался в дерево и погиб

24 апреля 2017, 11:52
Поездка жителя Тюменской области, решившегося сесть за руль мотоцикла, не имея прав, закончилась трагически. Мужчина не справился с управлением, въехал в дерево и разбился насмерть.

Как сообщает госавтоинспекция, инцидент произошел в Омутинском районе на 8 километре автодороги Журавлевское-Норная. 59-летний мужчина, не имевший водительского удостоверения, управлял мотоциклом «Иж Юпитер-3», однако по неизвестной причине съехал в кювет и столкнулся с препятствием. Спасти пострадавшего не удалось.

Еще одна авария произошла в час ночи — в селе Аромашево cтолкнулись Daewoo Matiz и ВАЗ-2109. В результате ДТП 19-летний водитель «Лады» получил ссадины ног, у 23-летнего пассажира этого автомобиля врачи диагностировали ушибы грудной клетки и колена. 29-летняя автомобилистка, сидевшая за рулем микролитражки, получила порезы лба. Как полагают инспекторы, инцидент спровоцировала девушка-водитель — из-за слишком высокой скорости она не справилась с управлением. В результате Matiz задел колесом бордюр, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с «девяткой».

В Голышмановском районе в селе Малышенка около 9-ти часов пострадал 51-летний пассажир мотоблока «Формоза». По предварительным данным, во время движения мужчина находился в самодельной тележке, однако сцепное устройство сломалось, пассажир упал — у него травмы шеи, позвоночника и носа.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 4 дорожно транспортных происшествия. Один человек погиб, пятеро травмированы.

#Новости#Автокатастрофы#Евгений#Общество
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