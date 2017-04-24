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Фестиваль «Велогон» в десятый раз соберет в Тюмени любителей езды с ветерком

24 апреля 2017, 09:09
Ежегодный фестиваль «Велогон» пройдет в Тюмени 13 мая. Мероприятие пройдет в областной столице в десятый раз.
Сюжет
Тюмень

Участники «Велогона» встретятся в 9.00 у дома № 10 по улице Александра Протозанова (жилой район Преображенский) и отправятся по маршруту на поляну проведения фестиваля. Место по традиции держится в секрете, путь знает только ведущий колонны. Как всегда, велогонщикам предстоит преодолеть не более 25 километров пути. По информации пресс-службы администрации Тюмени, такой маршрут по силам даже 10-летнему гонщику.

«Велогон» зародился в 2007 году, когда впервые на базе отдыха «Рубин» собрались 150 любителей велосипедных прогулок, поучаствовали в конкурсах, съели туристский завтрак, отдохнули, сдружились, а потом вернулись в город. С каждым годом количество участников увеличивалось и в прошлом году достигло 600 человек. Ежегодно весной и осенью из окрестных поселков и близлежащих к Тюмени городов — Ялуторовска и Тобольска на мероприятие приезжают семьями.

Как рассказал один из организаторов фестиваля «Велогон» Андрей Васильев, в этом году к бесплатному мероприятию присоединятся студенты вузов. По сложившейся традиции любители велосипедных поездок сначала перезнакомятся, потом разделятся на команды и выдвинутся по маршруту. Прибыв на место, участники расположатся на пикник, а затем организаторы фестиваля пригласят их на «Веселые старты», мастер-классы по прыжкам на велосипедах. Например, в прошлом году велогонщики участвовали в «рыцарском турнире». Закончится велофестиваль награждением победителей.

«Каждый год организаторы выбирают разные маршруты и уже познакомили участников со многими тюменскими окрестностями. Мы всегда рады новым участникам. „Велогон“ — бесплатный фестиваль, который объединяет позитивных людей, искренне увлеченных активным отдыхом на природе. Побывав на мероприятии, велосипедисты находят своих единомышленников и продолжают кататься своей дружной командой, собираться в парках, выезжать на природу и дважды в год оставлять в своей записной книжке время для „Велогона“», — добавил Андрей Васильев.

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