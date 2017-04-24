Фестиваль «Велогон» в десятый раз соберет в Тюмени любителей езды с ветерком

Как рассказал один из организаторов фестиваля «Велогон» Андрей Васильев, в этом году к бесплатному мероприятию присоединятся студенты вузов. По сложившейся традиции любители велосипедных поездок сначала перезнакомятся, потом разделятся на команды и выдвинутся по маршруту. Прибыв на место, участники расположатся на пикник, а затем организаторы фестиваля пригласят их на «Веселые старты», мастер-классы по прыжкам на велосипедах. Например, в прошлом году велогонщики участвовали в «рыцарском турнире». Закончится велофестиваль награждением победителей.