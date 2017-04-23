Закон одобрен: пенсионеров и бюджетников переведут на карты «Мир»

Напомним, платежная система «Мир» была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций возникли проблемы с международными платежными системами. Участниками национальной платежной системы в настоящее время являются 184 банка. Почти все банкоматы (98%) и 79 процентов платежных терминалов в магазинах принимают эту карту. По информации Западно-Сибирского банка Сбербанка в нашем регионе ее получили более шести тысячи человек.