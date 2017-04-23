nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Закон одобрен: пенсионеров и бюджетников переведут на карты «Мир»

23 апреля 2017, 12:41
В третьем и финальном чтении депутаты Государственной думы приняли закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на платежные карты «Мир».

Для начала все банки, работающие в России, до 1 июня этого года должны обеспечить прием национальных карт в своих банкоматах и терминалах. С 1 июля кредитные организации обязаны будут выдавать бюджетникам, обращающимся за открытием нового счета, только инструменты «Мир».

Как передает «Российская газета», пенсионеры смогут получить карты «Мир» взамен имеющихся по истечении срока их действия. Указывается, что это должно произойти не позднее 1 июля 2020 года.

Напомним, платежная система «Мир» была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций возникли проблемы с международными платежными системами. Участниками национальной платежной системы в настоящее время являются 184 банка. Почти все банкоматы (98%) и 79 процентов платежных терминалов в магазинах принимают эту карту. По информации Западно-Сибирского банка Сбербанка в нашем регионе ее получили более шести тысячи человек.

#Новости#Бюджетники#Пенсионеры#Госдума РФ#Законы#Инна#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25