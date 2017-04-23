Закон одобрен: пенсионеров и бюджетников переведут на карты «Мир»

Для начала все банки, работающие в России, до 1 июня этого года должны обеспечить прием национальных карт в своих банкоматах и терминалах. С 1 июля кредитные организации обязаны будут выдавать бюджетникам, обращающимся за открытием нового счета, только инструменты «Мир».
Как передает «Российская газета», пенсионеры смогут получить карты «Мир» взамен имеющихся по истечении срока их действия. Указывается, что это должно произойти не позднее 1 июля 2020 года.
Напомним, платежная система «Мир» была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций возникли проблемы с международными платежными системами. Участниками национальной платежной системы в настоящее время являются 184 банка. Почти все банкоматы (98%) и 79 процентов платежных терминалов в магазинах принимают эту карту. По информации Западно-Сибирского банка Сбербанка в нашем регионе ее получили более шести тысячи человек.