В Тюмени несколько дней ищут пропавших воспитанников школы-интерната

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят сообщать по телефонам: 8 (904) 491-43-25, 02 и 112. Также можно обращаться в Следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: улица Шиллера, 44.