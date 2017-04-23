В Тюмени несколько дней ищут пропавших воспитанников школы-интерната

Как сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета РФ, подростки 20 апреля ушли из школы-интерната «Горизонт». Обеспокоенные сотрудники образовательного учреждения обратились в правоохранительные органы. До сих пор мальчиков никто не видел.
Приметы Максима Манжурина: худощавое телосложение, рост 166 сантиметров, прямые черные волосы. Был одет в синюю кофту и синие джинсы, черные кроссовки.
Приметы Якова Опарина: худощавое телосложение, рост около 150 сантиметров, короткие русые волосы. Был одет в синюю спортивную кофту, джинсы, черные кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят сообщать по телефонам: 8 (904) 491-43-25, 02 и 112. Также можно обращаться в Следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: улица Шиллера, 44.