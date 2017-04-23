На тюменский вокзал прибудет агитпоезд с образцами вооружения

Известно, что агитационный поезд приедет в областную столицу в 14.03. Здесь он простоит шесть часов. Ближе к 20.00 поезд направится дальше.
Гостей и жителей областного центра ждет выступление бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Все желающие смогут увидеть и сфотографировать образцы вооружения, как историческую, так и современную технику. Так, здесь будет представлен легендарный танк Т-34.
Акция проводится в преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.