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На тюменский вокзал прибудет агитпоезд с образцами вооружения

23 апреля 2017, 11:03
На железнодорожный вокзал Тюмени 4 мая прибудет агитпоезд «Армия Победы — 2017». Об этом корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
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Тюмень

Известно, что агитационный поезд приедет в областную столицу в 14.03. Здесь он простоит шесть часов. Ближе к 20.00 поезд направится дальше.

Гостей и жителей областного центра ждет выступление бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Все желающие смогут увидеть и сфотографировать образцы вооружения, как историческую, так и современную технику. Так, здесь будет представлен легендарный танк Т-34.

Акция проводится в преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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