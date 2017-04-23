На кладбищах Тюмени выдают пакеты для сбора мусора

«Особенно много мусора скапливается в преддверии и после родительских дней — почти 80% от всего объема. На территории кладбищ установлены щиты, информирующие население, куда складировать мусор и опавшую листву. Также есть баннеры, что мешки для мусора раздают бесплатно, — все делается для того, чтобы несознательные граждане не сваливали мусор на ближайшую могилу, вместо того чтобы вынести его на организованные площадки. В этом году на кладбищах установили 180 крупногабаритных контейнеров — из расчета один бункер на гектар территории. Хочу надеяться, что предпринятые меры предотвратят образование в глубине кладбищ несанкционированных свалок. Посещающим нужно только соблюдать правила и нести мусор до ближайшей контейнерной площадки», — пояснил ситуацию заместитель главы администрации Павел Перевалов.