На кладбищах Тюмени выдают пакеты для сбора мусора

На днях депутаты Тюменской городской думы в ходе выездного совещания провели «оценку готовности» некрополей.
Ответственные за содержание территорий кладбищ организации ежедневно собирают и вывозят мусор, в том числе сломанные доски и кресты, венки, проводят ликвидацию стихийно образовавшихся свалок.
«Особенно много мусора скапливается в преддверии и после родительских дней — почти 80% от всего объема. На территории кладбищ установлены щиты, информирующие население, куда складировать мусор и опавшую листву. Также есть баннеры, что мешки для мусора раздают бесплатно, — все делается для того, чтобы несознательные граждане не сваливали мусор на ближайшую могилу, вместо того чтобы вынести его на организованные площадки. В этом году на кладбищах установили 180 крупногабаритных контейнеров — из расчета один бункер на гектар территории. Хочу надеяться, что предпринятые меры предотвратят образование в глубине кладбищ несанкционированных свалок. Посещающим нужно только соблюдать правила и нести мусор до ближайшей контейнерной площадки», — пояснил ситуацию заместитель главы администрации Павел Перевалов.
Как рассказали в администрации Тюмени, участники рабочего совещания проинспектировали часть кладбища Червишевское-2 и удостоверились в том, что территория чистая, а в контейнерах нет залежавшегося мусора. У депутатов возникли замечания к приезжающим на машинах, которые не берут пакеты. Они обратились к руководителям организаций, ответственных за содержание некрополей, чтобы охрана останавливала машины на въезде и предлагала посетителям воспользоваться бесплатными пакетами для мусора.
В границах Тюмени расположено 19 кладбищ, из них шесть действующих: Червишевское-2, Червишевское-3, Матмасовское, Мусульманское, Казаровское, Янауловское. Общая площадь кладбищ города составляет 195,5 гектаров.