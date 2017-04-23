Курган — в тройке лидеров по числу автомобильных угонов

Как сообщает компания «АльфаСтрахование», за основу была взята статистика угонов по каско. По сравнению с 2015 годом, в прошлом году частота угонов в городах России снизилась, а лидеры поменялись. Ранее в топ входили Иваново, Владивосток и Тольятти. Годом ранее Курган не входил даже в десятку.
Частота угонов рассчитывалась как отношение числа украденных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки. Показатели отражают реальный риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.
Таким образом, клиенты «АльфаСтрахования» больше всего были подвержены риску угона в Смоленске (частота угонов — 0,66%), Санкт-Петербурге (частота угонов — 0,29%) и Кургане (частота угонов — 0,24%). За Курганом следует Кемерово — 0,22%, Ставрополь и Москва — по 0,2%, Ярославль — 0,19%, Новосибирск и Оренбург — по 0,17%, Красноярск — 0,16%.