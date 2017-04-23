Курган — в тройке лидеров по числу автомобильных угонов

Как сообщает компания «АльфаСтрахование», за основу была взята статистика угонов по каско. По сравнению с 2015 годом, в прошлом году частота угонов в городах России снизилась, а лидеры поменялись. Ранее в топ входили Иваново, Владивосток и Тольятти. Годом ранее Курган не входил даже в десятку.