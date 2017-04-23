nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Двух боевиков, готовивших теракты в России, застрелили в Ставропольском крае

23 апреля 2017, 15:02
В Ставропольском крае силовики уничтожили двух боевиков. Злоумышленники прибыли в Россию для совершения терактов и убийств религиозных деятелей.

В ночь на субботу в районе хутора Усть-Невинский Кочубеевского района силовики попытались остановить автомобиль Lada Priora. Находившие в нем мужчины открыли огонь и попытались скрыться. Ответным огнем двоих бандитов уничтожили.

Как передает ТАСС со ссылкой на антитеррористический комитет, личности злоумышленников установлены. Сообщается, что один из них оказался главарем так называемой «спящей» бандитской ячейки, а другой — ее активным членом. Главарь прошел подготовку в лагерях запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Он прибыл в страну для совершения терактов, в том числе — убийств религиозных деятелей.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

#Новости#Россия#Национальный антитеррористический комитет#Терроризм#Безопасность#Инна#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25