Двух боевиков, готовивших теракты в России, застрелили в Ставропольском крае

Как передает ТАСС со ссылкой на антитеррористический комитет, личности злоумышленников установлены. Сообщается, что один из них оказался главарем так называемой «спящей» бандитской ячейки, а другой — ее активным членом. Главарь прошел подготовку в лагерях запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Он прибыл в страну для совершения терактов, в том числе — убийств религиозных деятелей.