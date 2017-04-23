Двух боевиков, готовивших теракты в России, застрелили в Ставропольском крае

В ночь на субботу в районе хутора Усть-Невинский Кочубеевского района силовики попытались остановить автомобиль Lada Priora. Находившие в нем мужчины открыли огонь и попытались скрыться. Ответным огнем двоих бандитов уничтожили.
Как передает ТАСС со ссылкой на антитеррористический комитет, личности злоумышленников установлены. Сообщается, что один из них оказался главарем так называемой «спящей» бандитской ячейки, а другой — ее активным членом. Главарь прошел подготовку в лагерях запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Он прибыл в страну для совершения терактов, в том числе — убийств религиозных деятелей.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.