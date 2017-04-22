Соблюдают ли дисциплину СМИ и застройщики, рекламируя долевое строительство?

На заседании клуба прозвучало, что только в прошлом году было принято 400 постановлений о наложении административных штрафов, в том числе за нарушение закона о рекламе. Сумма штрафов составила 6 млн рублей. К слову, строительная отрасль не является лидером по нарушениям закона — самым распространенным нарушением стала незаконная реклама финансовых услуг.