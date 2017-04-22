Соблюдают ли дисциплину СМИ и застройщики, рекламируя долевое строительство?

Как правильно рекламировать жилье в строящемся доме? Об этом говорили на очередном заседании клуба «Неформат».
Сегодня в Тюмени насчитывается более 33 тысяч предложений продажи квартир в строящихся домах — одно выгоднее другого. Такое желание выделиться зачастую приводит к нарушению закона.
На заседании клуба прозвучало, что только в прошлом году было принято 400 постановлений о наложении административных штрафов, в том числе за нарушение закона о рекламе. Сумма штрафов составила 6 млн рублей. К слову, строительная отрасль не является лидером по нарушениям закона — самым распространенным нарушением стала незаконная реклама финансовых услуг.
Сегодня требований к рекламным объявлениям, привлекающим людей к долевому строительству очень много. Застройщики уверяют, что и рады были бы их соблюдать, но зачастую законы написаны очень размыто и непонятно.
Начальник отдела государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов Главного управления строительства Тюменской области Вадим Ряска отметил, что очень много случаев нарушений закона в рекламе долевого строительства было выявлено в 2010–11 годах. Сейчас дисциплина СМИ и застройщиков находится на достаточно высоком уровне.