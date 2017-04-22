Общественная палата Тюменской области: без альтернативы, оптом, но с огоньком

Новый состав Общественной палаты — это 102 человека, треть из которых выбрала Областная дума, треть — правительство и треть — сами общественники.
На первом заседании присутствовало 80 человек. Многие из них старожилы, которые могут вспомнить, как все начиналось. Тогда, в 2001 году, они заседали в Гражданском Форуме, были полны надежд на то, что будут услышаны и станут мощной экспертной силой, влияющей на принятие решений. Но этого не произошло, несмотря на то, что старались быть полезными, заседали в правительстве и губернатор был активным участником этих встреч. Наверное, они сделали что-то хорошее для общества, но оно это хорошее особо не прочувствовало. Преобладал личный интерес (как же без него) и вскоре этот общественный институт иначе как формальным не называли.
Формализм принял матерые формы. Уже на входе всем раздали бумаги с согласованной структурой и фамилиями, за которые только нужно было проголосовать. Губернатор приветствовал новый состав через видео. Его обращение заранее было записано и продемонстрировано с экрана.
Глава региона говорил без оптимизма и веры в гражданскую энергию. Завершил свою речь неожиданно: «А теперь слово предоставляется вице-губернатору». Экран погас. Тренды Общественной палаты-2017 прояснились. Президиум (председатель областного Совета ветеранов войны Игорь Шаповалов, главный федеральный инспектор Андрей Руцинский, депутат Андрей Артюхов и вице-губернатор Сергей Сарычев) зашевелился, зал вздохнул. Вице-губернатор вроде как оправдывая неловкий момент, сказал, что Владимир Владимирович Якушев искренне интересуется мнением Общественной палаты по многим вопросам.
Без альтернативы избрали председателя: им в очередной раз стал профессор ТюмГУ Геннадий Чеботарев (он пересел в президиум), его бессменного заместителя — Светлану Ярославову, оптом приняли по розданным спискам все комиссии с их председателями и замами. Поднялась, наконец-то рука с предложением. Это была Лидия Арсеньева, руководитель благотворительной организации «Мост Надежды». Она предложила создать девятую по счету рабочую группу для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Никто не был против разбавить патриотические, экологические, образовательные, межнациональные, правозащитные, молодежные направления еще одним. Ее тут же назначили председателем этой группы.
Геннадий Чеботарев пояснил, что в состав всех многочисленных комиссий и групп члены Общественной палаты могут вступать добровольно. Выбор просил сделать до 28 апреля и проинформировать об этом аппарат Общественной палаты. Это новая структура создана при участии губернатора, находится под крылом департамента информатизации, о чем сообщил Чеботарев. Но оговорился: «Со всеми автономными полномочиями».
Кстати, представители политических партий, которые вошли в новый состав, должны будут написать заявление о приостановлении членства. Свои политические убеждения они вроде как оставляют за порогом. Видный единоросс в президиуме — Андрей Артюхов — был представлен как заместитель председателя Областной думы. Он им и является — в перерыве между партстроительством и подготовкой к выборам.
После того, как скоренько проголосовали за структуру и председателей, которые и станут костяком Совета Общественной палаты (итого 18 человек), поздравили председателя и всех-всех-всех, слово взял Чеботарев. Он сказал: «Буду работать с огоньком». И отчитался о делах, в которых участвовала Общественная палата между многочисленными согласованиями кандидатур. Он назвал: обсуждение закона о волонтерском движении (правки ушли в марте в Госдуму), проведение конкурса «Жизнь — священный дар», подготовку к организации диктанта по праву, инициатором которого стала член Общественной палаты Ольга Загвязинская.
Выступление новых членов палаты вице-губернатор и главный федеральный инспектор не стали слушать: они удалились. Вышел из зала и новый директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский. Выступающий с презентацией образовательного кинопроекта «Ноль плюс» Николай Данн подколол: «Как только начались выступления, все из правительства ушли». И о чудо, Павел Белявский вернулся, сел в зал и пробыл почти до самого окончания.
Затем выступил Максим Шереметьев — автор программы «Достойный выбор» и идеолог комикса «Время героев». Он несколько раз заявил: «Я занимаюсь воспитанием патриотов» и рассказал об успехах в этом нелегком деле.
Геннадий Чеботарев подытожил: «Патриотизм, нравственность, инициатива — это три кита, на которых базируется платформа Общественной палаты».