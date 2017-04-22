Общественная палата Тюменской области: без альтернативы, оптом, но с огоньком

На первом заседании присутствовало 80 человек. Многие из них старожилы, которые могут вспомнить, как все начиналось. Тогда, в 2001 году, они заседали в Гражданском Форуме, были полны надежд на то, что будут услышаны и станут мощной экспертной силой, влияющей на принятие решений. Но этого не произошло, несмотря на то, что старались быть полезными, заседали в правительстве и губернатор был активным участником этих встреч. Наверное, они сделали что-то хорошее для общества, но оно это хорошее особо не прочувствовало. Преобладал личный интерес (как же без него) и вскоре этот общественный институт иначе как формальным не называли.