Лучший учитель Тюменской области ведет физкультуру в Борковской школе

«Я не поверила, что назвали мою фамилию, — делится впечатлениями победительница. — Потом был прилив сил и радости. Ведь это означает, что людям интересны мои методики, то, что я делаю! Мне очень понравились тюменские школьники: открытые, отзывчивые. Ребята с удовольствием выполняли упражнения, которые я им предлагала. Я и не думала, что будет такая отдача! Считаю, что вытянула лотерейный билет, который оценивается в миллион ценных советов и методик. Такое выпадает не каждому!»