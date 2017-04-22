Лучший учитель Тюменской области ведет физкультуру в Борковской школе

В течение недели конкурсанты проводили открытые уроки, мастер-классы, участвовали в педсоветах, защищали проекты, готовили творческие самопрезентации и писали эссе о своем опыте и призвании. Заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук во время церемонии награждения поздравила педагогов и отметила, что даже члены жюри вдохновились творчеством, интересными находками и профессионализмом участников.
Ректор ТОГИРРО, член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Ольга Ройтблат подчеркнула, что в этом году конкурсный марафон стал самым массовым — на муниципальном уровне в нем выступили более 240 участников.
«В этом году увеличилось и количество олимпиадников — 86 тысяч! Учителя стремятся быть лучшими и дети, следуя положительному примеру, стремятся вслед за своими педагогами», — подчеркнула Ольга Владимировна.
Как сообщает региональный департамент образования и науки, за звание «Учитель года» боролись 24 конкурсанта из городских и сельских школ региона. В итоге главный хрустальный пеликан в этой номинации достался учителю физкультуры Борковской школы Тюменского района Марине Тимофеевой.
«Я не поверила, что назвали мою фамилию, — делится впечатлениями победительница. — Потом был прилив сил и радости. Ведь это означает, что людям интересны мои методики, то, что я делаю! Мне очень понравились тюменские школьники: открытые, отзывчивые. Ребята с удовольствием выполняли упражнения, которые я им предлагала. Я и не думала, что будет такая отдача! Считаю, что вытянула лотерейный билет, который оценивается в миллион ценных советов и методик. Такое выпадает не каждому!»
Второе место у учителя истории и обществознания Ильинской школы Казанского района Олеги Плесовских, третье место заняла учитель немецкого языка тюменской школы № 51 Ольга Хмелева.
В номинации «Воспитатель года» победу одержала учитель-логопед детского сада № 111 г. Тюмени Ирина Куценко. Лучшим «Педагогом-психологом года» стала Елена Батищева из детского сада № 158 г. Тюмени. В номинации «Мастер года» лидировала преподаватель Тюменского колледжа водного транспорта Наталья Семенова.
У каждого из участников еще есть шанс стать победителем в еще одной — дополнительной номинации «Современный педагог». Титул достанется тому, кто соберет больше всего лайков под своей фотографией в альбоме https://vk.com/album-58406541_243505389. Голосование продлится до 9 часов утра 26 апреля.