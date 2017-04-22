Будущие мамы узнали о том, как не переживать, танцевать «Мандалу» и хорошо выглядеть

О роли боли женщинам рассказали на лекции «Рожать легко и просто». Будущие мамы теперь знают, как определить, что роды действительно начались, и какие вещи взять с собой в роддом. А гендиректор центра «Академия продуктивного долголетия», доктор народной традиционной медицины Евгений Селиванов научил тюменок делать гимнастику для беременных, которая улучшает циркуляцию лимфы и кровотока, снимает мышечные зажимы и способствует расслаблению.
Специалисты из стоматологии для детей и взрослых «У жирафа Севы» рассказали, как ухаживать за полостью рта новорожденных, как важно начинать чистить даже первые зубки, чтобы не появился кариес. Был развеян миф о том, не надо лечить молочные зубы.
В рамках психологического блока прошло занятие с заведующей кафедры психологии и наркологии, доктором медицинских наук Татьяной Раевой «Основные аспекты экологического общения с ребенком, родственниками и социумом». Девушки узнали, как сохранить здоровье, избавиться от тревоги, как остаться в гармонии с собой и многое другое.
Поход в торговый дом «Умка Baby» запомнился участницам не только полезной информацией, но и приятным сюрпризом: каждой участнице компания сделала подарок — сумку для мелочей. Тюменки были приятно удивлены широким ассортиментом и приятными ценами. Для многих участниц стало открытием наличие своего производства у компании. Девушкам рассказали много интересного: каким тканям лучше отдать предпочтение, как отличить некачественный материал, как правильно выбрать коляску, кроватку, ванночку для купания, автомобильное кресло, одежду и даже памперсы.
Были также встречи, развивающие различные знания, умения и навыки, которые помогут тюменкам достойно прожить чудесный период беременности и стать хорошей мамой. Как контролировать свои эмоции? Как настроиться на позитив и передать его своему малышу? Что такое метод «Сказкотерапия»? Об этом участницы проекта «В ожидании чуда 2017» говорили с заведующей педагогической частью в театре «Ангажемент», художественным руководителем театральной студии «Первые шаги», детской поэтессой Ольгой Чусовитиной. На другом занятии девушки узнали о танце «Мандала», в движениях которого каждый достигает своей цели. Также участницы проекта " посетили «Школу рока», где их учили снимать зажимы, с помощью пения расслаблять матку и красиво петь колыбельные.
Полезным для будущих мам был и блок красоты. Девушкам рассказали о фитнесе для лица, а также о том, как неправильная осанка влияет на мышцы лица, приводя к возникновению морщин и опущению мышц, какие упражнения нужно делать, чтобы сохранить лицо в тонусе, молодым и красивым без применения косметических средств до старости.
«Давно интересовалась фейсфитнесом. Точнее, хотела узнать о нем хоть что-нибудь. Видела в интернете примеры „до/после“ и постоянно задавала себе вопрос „Кааак???“. Лектор Евгения настолько энергичный и приятный человек, что слушать ее было одним удовольствием. Очень подкупает и то, что слова не расходятся с делом: я не могла оторвать от Евгении глаз. Как же хорошо она выглядит! Нам рассказали об осанке, мышцах, коже. Какие мышцы бывают, где находится и как видоизменяют лицо с возрастом. Показали несколько упражнений, делая которые мы всегда будем красивыми. Большое спасибо за бесценную информацию!», — делится участница проекта Елена.
Подробности о проекте — в группе https://vk.com/public115183742 или по телефонам — 89091800518, 89199255916.