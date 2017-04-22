Будущие мамы узнали о том, как не переживать, танцевать «Мандалу» и хорошо выглядеть

«Давно интересовалась фейсфитнесом. Точнее, хотела узнать о нем хоть что-нибудь. Видела в интернете примеры „до/после“ и постоянно задавала себе вопрос „Кааак???“. Лектор Евгения настолько энергичный и приятный человек, что слушать ее было одним удовольствием. Очень подкупает и то, что слова не расходятся с делом: я не могла оторвать от Евгении глаз. Как же хорошо она выглядит! Нам рассказали об осанке, мышцах, коже. Какие мышцы бывают, где находится и как видоизменяют лицо с возрастом. Показали несколько упражнений, делая которые мы всегда будем красивыми. Большое спасибо за бесценную информацию!», — делится участница проекта Елена.