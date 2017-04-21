nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Выиграй билеты на концерт «Руки Вверх» от Диполь FM

21 апреля 2017, 14:39
В рамках всероссийского юбилейного тура группа «Сергей Жуков &amp; Руки Вверх» раскачает Тюмень. Концерт состоится 4 мая, но в продаже билетов уже нет… Но у жителей областной столицы есть возможность попасть на юбилейный концерт.
Сюжет
Тюмень

Праздничная радиостанция Диполь FM для всех поклонников творчества Жукова приготовила настоящую бомбу — целых 20 пригласительных билетов.

Для того, чтобы увидеть легендарную группу, необходимо выполнить следующие условия:

1. Приехать в ТРЦ «Гудвин» и сделать совместное фото с вырубной фигурой Сергея Жукова (в полный рост);

2. Выложить пост с фото на свою личную страницу Вконтакте и закрепить на стене до 4 мая;

3. Прописать обязательные хэштеги #РукиВверхнаДипольФМ #ДипольФМ#РукиВверх20лет;

4. Состоять в официальной группе радиостанции Dipol-FM https://vk.com/dipolfm;

5. Получить порядковый номер участника розыгрыша под своим постом (ставит лично администратор группы радиостанции);

6. Ждать 2 мая и надеяться на удачу: генератор случайных чисел определит тех самых 20 счастливчиков, которые и попадут на юбилейный концерт группы.

#Новости#Музыка#Концерты#Тюмень#Розыгрыш#Инна#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25