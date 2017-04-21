Выиграй билеты на концерт «Руки Вверх» от Диполь FM

Праздничная радиостанция Диполь FM для всех поклонников творчества Жукова приготовила настоящую бомбу — целых 20 пригласительных билетов.
Для того, чтобы увидеть легендарную группу, необходимо выполнить следующие условия:
1. Приехать в ТРЦ «Гудвин» и сделать совместное фото с вырубной фигурой Сергея Жукова (в полный рост);
2. Выложить пост с фото на свою личную страницу Вконтакте и закрепить на стене до 4 мая;
3. Прописать обязательные хэштеги #РукиВверхнаДипольФМ #ДипольФМ#РукиВверх20лет;
4. Состоять в официальной группе радиостанции Dipol-FM https://vk.com/dipolfm;
5. Получить порядковый номер участника розыгрыша под своим постом (ставит лично администратор группы радиостанции);
6. Ждать 2 мая и надеяться на удачу: генератор случайных чисел определит тех самых 20 счастливчиков, которые и попадут на юбилейный концерт группы.