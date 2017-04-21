Выиграй билеты на концерт «Руки Вверх» от Диполь FM

В рамках всероссийского юбилейного тура группа «Сергей Жуков & Руки Вверх» раскачает Тюмень. Концерт состоится 4 мая, но в продаже билетов уже нет… Но у жителей областной столицы есть возможность попасть на юбилейный концерт.

Сюжет Тюмень