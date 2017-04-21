В Ялуторовске построят виадук через железнодорожный переезд

Виадук улучшит транспортное сообщение в городе но созданный ранее проект необходимо актуализировать в соответствии с требованиями времени. «После того, как завершится работа над проектно-сметной документацией, предстоит подтвердить объем инвестиций через государственную экспертизу. Это немаловажный этап. Далее мы проведем аукцион, на котором определится подрядчик, и начнутся строительные работы», — сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.