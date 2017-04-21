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В Ялуторовске построят виадук через железнодорожный переезд

21 апреля 2017, 10:46
Жители Ялуторовска получат современный виадук. Проектно-сметную документацию моста через железнодорожный переезд разрабатывают специалисты.

Виадук улучшит транспортное сообщение в городе но созданный ранее проект необходимо актуализировать в соответствии с требованиями времени. «После того, как завершится работа над проектно-сметной документацией, предстоит подтвердить объем инвестиций через государственную экспертизу. Это немаловажный этап. Далее мы проведем аукцион, на котором определится подрядчик, и начнутся строительные работы», — сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Напомним, что в последние несколько лет на территории региона идет большая работа по приведению в порядок дорожной инфраструктуры. В 2016 году в Тюменской области велось строительство четырнадцати крупных дорожных объектов, реконструкция двух районных мостов.

#Новости#Дорожное строительство#Ялуторовск#Владимир Якушев#Коля#Общество
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