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Тюменский предприниматель занял 49 строчку богатейших бизнесменов Forbes

21 апреля 2017, 12:59
Уроженец Тюменской области, генеральный директор нефтедобывающей компании «Сургутнефтегаз» занял 49 место в рейтинге, подготовленном журналом Forbes. По данным издания его состояние составило один миллиард 900 миллионов долларов.

Уроженец Тюменской области, генеральный директор нефтедобывающей компании «Сургутнефтегаз» занял 49 место в рейтинге, подготовленном журналом Forbes. По данным издания, его состояние составило один миллиард 900 миллионов долларов.

Богданов занял должность гендиректора «Сургутнефтегаза» в 1984 году. Тогда ему было 33 года. С тех пор он бессменно руководит компанией.

Отметим, в рейтинге, который Forbes обнародовал в 2016 году, бизнесмен занимал 44 строчку. Его состояние оценивалось в один миллиард 700 миллионов долларов.

Кроме того, вновь возглавил список богатейших бизнесменов по версии издания Леонид Михельсон. В его активах «Новатэк» и «Сибур». Его состояние составители рейтинга оценили в 18 миллиардов 400 миллионов долларов.

В ТОП-5 попал Геннадий Тимченко (активы «Новатэк», «Сибур»). Ему присудили четвертую строчку. Капитал составил 16 миллиардов долларов.

Еще один акционер компании «Новатэк» Леонид Симановский занял 78 место. Его состояние оценили в один миллиард 200 миллионов долларов.

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