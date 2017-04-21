ТОП-3: ледоход, окопавшиеся микрорайоны, доходы губернатора

Фотосюжет о ледоходе на Туре — лидер по просмотрам на этой неделе. NashGorod.ru вместе с Евгением Шаровым предложили тюменцам вдохновиться весенними видами на реку и понаблюдать за движением льдин. Пользователи откликнулись с энтузиазмом. У материала почти 6 тысяч просмотров.
Жители новых районов Комарово и Преображенский в этом году к паводку готовились особенно тщательно. По опыту прошлого года они знают, что талая вода с соседнего поля может разлиться очень близко к их домам. В управе Калининского округа, предвидя повторение такого сценария, вовремя приняли меры и в буквальном смысле окопались. «Наша лотковая система водоотвода не справлялась, поэтому в этом году на поле мы сформировали вал для заграждения — сбуртовали снег, отсекли воду, идущую с полей, и дополнительно выкопали канавы», — сказал председатель комитета по благоустройству и озеленению управы Калининского округа Павел Парфенов. Также в зоне пристального внимания находится район «Маяка». Там в этом году уже было одно подтопление. Ситуация взята под контроль. Новость набрала более 4 тысяч просмотров.
Не остались равнодушными тюменцы и к доходам Владимира Якушева и его супруги. За прошлый год губернатор задекларировал 11 млн 176 тысяч рублей. Это почти один миллион рублей в месяц. В декларации нет сведений о наличии ценных бумаг, и можно предположить, что это заработная плата губернатора. Она устанавливается законодательством субъекта РФ, то есть губернатор вправе сам определить свой уровень заработка, а областная Дума согласиться или нет. С недвижимостью в семье Якушевых изменений не произошло: супруги владеют домом (472 кв.м). Кроме того, в семейную копилку пошли доходы от наследства, которое получила жена. Это более 9 миллионов рублей от продажи квартиры, гаражей, небольшого дома и земельного участка. За ней также числится автомобиль «Ауди-А4», с которым она не расстается уже много лет. У новости более 4 тысяч просмотров.
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