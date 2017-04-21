ТОП-3: ледоход, окопавшиеся микрорайоны, доходы губернатора

Не остались равнодушными тюменцы и к доходам Владимира Якушева и его супруги. За прошлый год губернатор задекларировал 11 млн 176 тысяч рублей. Это почти один миллион рублей в месяц. В декларации нет сведений о наличии ценных бумаг, и можно предположить, что это заработная плата губернатора. Она устанавливается законодательством субъекта РФ, то есть губернатор вправе сам определить свой уровень заработка, а областная Дума согласиться или нет. С недвижимостью в семье Якушевых изменений не произошло: супруги владеют домом (472 кв.м). Кроме того, в семейную копилку пошли доходы от наследства, которое получила жена. Это более 9 миллионов рублей от продажи квартиры, гаражей, небольшого дома и земельного участка. За ней также числится автомобиль «Ауди-А4», с которым она не расстается уже много лет. У новости более 4 тысяч просмотров.