Пятеро афганцев пойдут под суд за нарушение границы

2 октября злоумышленники на такси доехали до казахстанского Петропавловска, откуда прибыли в приграничный поселок Красный Яр. Ночью в обход пункта пропуска Казанское вблизи деревни Ельцово они пешком пересекли границу, где и были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России.