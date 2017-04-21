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Пятеро афганцев пойдут под суд за нарушение границы

21 апреля 2017, 11:26
В Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении пяти граждан Афганистана. В прошлом году иностранцы незаконно пересекли казахстано-российскую границу.

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти граждан Афганистана — Хамида Мехраби, Мухтара Ахмад, Хода Рахме, Умара Ноорзай и Хуссайна Эджас. Все они обвиняются в пересечении государственной границы Российской Федерации.

29 сентября прошлого года, находясь в Алма-Аты, не оформляя визы, они договорились въехать в Россию в обход установленных пунктов пропуска.

2 октября злоумышленники на такси доехали до казахстанского Петропавловска, откуда прибыли в приграничный поселок Красный Яр. Ночью в обход пункта пропуска Казанское вблизи деревни Ельцово они пешком пересекли границу, где и были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России.

По решению суда иностранцев были заключены под стражу. Материалы уголовного дела направлены в Казанский районный суд. Санкция части 3 статьи 322 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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