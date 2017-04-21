Из-за железной «кошки» в Рощино эвакуировали 400 человек

Как сообщили корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в пресс-службе УМВД на транспорте по УРФО, сигнал поступил в 18:20. Для обеспечения безопасности пассажиров, из здания аэропорта незамедлительно эвакуировали 400 человек, а территорию оцепили.
Прибыв на место, сотрудники экстренных служб обследовали подозрительный пакет. Внутри оказался металлический лодочный якорь, так называемая «кошка». Отыскать забывчивого хозяина пока что не удалось. Примерно через сорок минут аэропорт вернулся к обычному режиму работы.