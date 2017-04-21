nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Из-за железной «кошки» в Рощино эвакуировали 400 человек

21 апреля 2017, 13:19
Подозрительный белый пакет обнаружили накануне, 20 апреля, пассажиры тюменского аэропорта Рощино. О подозрительной находке было сообщено в полицию.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в пресс-службе УМВД на транспорте по УРФО, сигнал поступил в 18:20. Для обеспечения безопасности пассажиров, из здания аэропорта незамедлительно эвакуировали 400 человек, а территорию оцепили.

Прибыв на место, сотрудники экстренных служб обследовали подозрительный пакет. Внутри оказался металлический лодочный якорь, так называемая «кошка». Отыскать забывчивого хозяина пока что не удалось. Примерно через сорок минут аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

#Новости#Рощино#Эвакуация#Тюмень#Коля#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25