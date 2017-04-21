Из-за железной «кошки» в Рощино эвакуировали 400 человек

Как сообщили корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в пресс-службе УМВД на транспорте по УРФО, сигнал поступил в 18:20. Для обеспечения безопасности пассажиров, из здания аэропорта незамедлительно эвакуировали 400 человек, а территорию оцепили.