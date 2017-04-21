Депутат Госдумы от Тюменской области выступил с идеей захоронить тело Ленина

На днях депутаты внесли на рассмотрение Государственной думы РФ проект закона о перезахоронении останков вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Одним из инициаторов выступил либерал-демократ Владимир Сысоев, представляющий интересы Тюменской области.
Отмечается, что законопроект приурочен ко дню рождению Владимира Ильича — 22 апреля. «Согласно поправкам в закон „О погребении“ мы предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Речь идет о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле. Внесенный законопроект должен восполнить юридический пробел и наконец поставить точку в деле Ленина», — передает слова Сысоева портал za-ldpr.ru. Депутат полагает, что большинство граждан поддержат это решение.
Сегодня, 21 апреля, Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса об отношении жителей страны к нахождению Ленина в Мавзолее. Так, 63% респондентов поддерживают идею захоронить тело. «Большинство (63%) в целом согласно с тем, что это необходимо сделать, однако 32% считают нужным осуществить это немедленно (среди 25-34-летних — 40%), а 31% — выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог. Еще треть (31%) предлагает оставить все так, как есть сейчас (среди мужчин — 37%, среди 18-24-летних — 48%, среди жителей сел — 42%)», — говорится в материале.
Как сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения, 39% респондентов причисляют Мавзолей к туристическим объектам и относятся равнодушно, а 18% — считают, что тело Ленина, как великого вождя, по праву находится в сердце страны. Интересно, что с другой стороны, 38% граждан соглашаются с тем мнением, что нахождение тела Ленина на Красной площади — неправильно и противоестественно.
«Российское общество не готово к резким решениям по вопросу перезахоронения тела Ленина. Доминирующей точки зрения нет, и она не формируется. Наиболее приемлемый вариант — сохранение status quo, возможно с оговорками и условиями, но все-таки status quo. Колебания показателей, очевидно, обусловлены ситуативными факторами, а не изменением политических установок россиян. Причина сложившейся ситуации — в отношении к личности Ленина и Мавзолею. Образ Ленина, Мавзолей — для большинства — не элементы идеологии, а всего лишь символы, для каждого свой. Для одних — это символ советского периода истории страны, для других — символ столицы и Красной площади. А отношение к символам должно быть уважительным», — резюмировал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.