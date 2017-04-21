Депутат Госдумы от Тюменской области выступил с идеей захоронить тело Ленина

«Российское общество не готово к резким решениям по вопросу перезахоронения тела Ленина. Доминирующей точки зрения нет, и она не формируется. Наиболее приемлемый вариант — сохранение status quo, возможно с оговорками и условиями, но все-таки status quo. Колебания показателей, очевидно, обусловлены ситуативными факторами, а не изменением политических установок россиян. Причина сложившейся ситуации — в отношении к личности Ленина и Мавзолею. Образ Ленина, Мавзолей — для большинства — не элементы идеологии, а всего лишь символы, для каждого свой. Для одних — это символ советского периода истории страны, для других — символ столицы и Красной площади. А отношение к символам должно быть уважительным», — резюмировал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.