Чиновники запретили жителям Тюменской области ловить рыбу

Рыбачить запрещено вплоть до 20 мая. С 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов водных биоресурсов в озерах Тюменской области, изолированных от речной системы. В это время при осуществлении любительского и спортивного рыболовства разрешено ловить только с берега — без использования плавательных средств. При этом можно использовать удочки, спиннинги, закидушки, фидеры, жерлицы, кружки. А вот выбор других орудий лова, например, сети, фитили, сачки, расценивается как нарушение Правил рыболовства.