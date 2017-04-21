Чиновники запретили жителям Тюменской области ловить рыбу

Рыбачить запрещено вплоть до 20 мая. С 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов водных биоресурсов в озерах Тюменской области, изолированных от речной системы. В это время при осуществлении любительского и спортивного рыболовства разрешено ловить только с берега — без использования плавательных средств. При этом можно использовать удочки, спиннинги, закидушки, фидеры, жерлицы, кружки. А вот выбор других орудий лова, например, сети, фитили, сачки, расценивается как нарушение Правил рыболовства.
Как сообщили в отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской области, кроме того, в течение года запрещено добывать сибирского осетра, стерлядь, нельму и муксуна.
За нарушение запрета на вылов рыбы грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий лова и транспортного средства. А за добычу сибирского осетра и стерляди, а также их приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу и вовсе могут привлечь к уголовной ответственности.
Также чиновники напомнили, что приказом Минсельхоза России от 18.02.2016 № 62 Правила рыболовства дополнены нормой, запрещающей гражданам вылов в границах участков без согласия рыбоводных хозяйств.