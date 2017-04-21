Анна Семенович вдохновит тюменцев на субботнике и подарит семена

Организаторы мероприятия предлагают участникам субботника выкладывать в соцсетях фотографии с хэштегом #экомобиль. Они будут отслеживать снимки, на которых запечатлено много человек с мешками для мусора, лопатами и другими инструментами, по геолокации или комментарию с адресом. Туда и приедет автобус с Анной Семенович. Перед участниками субботника выступят танцевальные коллективы города. Анна Семенович не будет исполнять свои песни, она подарит тюменцам семена, саженцы, а дети получат из ее рук мороженое.