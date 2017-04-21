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Анна Семенович вдохновит тюменцев на субботнике и подарит семена

21 апреля 2017, 12:19
В День общегородского субботника, 29 апреля, по Тюмени поедет экомобиль с известной певицей и актрисой Анной Семенович. Он будет курсировать по областной столице с 10.00 до 16.00.
Сюжет
Тюмень

Организаторы мероприятия предлагают участникам субботника выкладывать в соцсетях фотографии с хэштегом #экомобиль. Они будут отслеживать снимки, на которых запечатлено много человек с мешками для мусора, лопатами и другими инструментами, по геолокации или комментарию с адресом. Туда и приедет автобус с Анной Семенович. Перед участниками субботника выступят танцевальные коллективы города. Анна Семенович не будет исполнять свои песни, она подарит тюменцам семена, саженцы, а дети получат из ее рук мороженое.

На одной площадке экомобиль будет находиться в течение 15–20 минут. Как рассказала корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru Виктория Малыкова, у горожан будет время, чтобы сфотографироваться со звездой (при желании снимок можно распечатать на специальном автомате) и взять у нее автограф.

#Новости#Субботник#Шоу-бизнес#Анна Семенович#Тюмень#Экология#Инна#Общество
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