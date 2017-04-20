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Водитель выплатит 600 тысяч детям погибшей тоболячки

20 апреля 2017, 15:01
Виновник ДТП заплатит детям погибшей тоболячки 600 тысяч рублей. Такое решение вынес местный городской суд, рассмотрев иск о компенсации морального вреда.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, авария произошла 4 февраля 2016 года. 60-летний водитель Suzuki Grand Vitara нарушил правила дорожного движения на улице Защитинской города Тобольска. Он выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21104. В ДТП погибла 45-летняя пассажирка «десятки».

В феврале 2017 года мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и осужден на два года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд на один год лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В марте 2017 года после вступления приговора суда в законную силу трое детей погибшей женщины обратились в суд с иском о взыскании с виновника компенсации. Дело было рассмотрено с участием представителя прокуратуры Тобольска, который поддержал заявителей.

#Новости#Компенсация морального вреда#Транспорт#Olga#Общество
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