Водитель выплатит 600 тысяч детям погибшей тоболячки

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, авария произошла 4 февраля 2016 года. 60-летний водитель Suzuki Grand Vitara нарушил правила дорожного движения на улице Защитинской города Тобольска. Он выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21104. В ДТП погибла 45-летняя пассажирка «десятки».
В феврале 2017 года мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и осужден на два года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд на один год лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
В марте 2017 года после вступления приговора суда в законную силу трое детей погибшей женщины обратились в суд с иском о взыскании с виновника компенсации. Дело было рассмотрено с участием представителя прокуратуры Тобольска, который поддержал заявителей.