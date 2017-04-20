Водитель выплатит 600 тысяч детям погибшей тоболячки

В феврале 2017 года мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и осужден на два года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд на один год лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.