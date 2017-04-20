В тюменском батутном центре пострадали дети

По данным следствия, в период с февраля по апрель ненадлежащее оказание услуг стало причиной травм у несовершеннолетних в возрасте от 9 до 13 лет в батутном комплексе в здании ТРЦ «ТюменьСитиМолл».
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, изучается изъятая документация. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, которые определят степень вреда, причиненного здоровью несовершеннолетних.
В рамках расследования уголовного дела будут установлены лица, в обязанности которых входило обеспечение охраны жизни и здоровья детей, отмечают в Следственном комитете Тюменской области.