В школах Западной Сибири прошла неделя финансовой грамотности

Более 800 выпускников узнали, как можно сохранить и приумножить средства. Школьники 7–9 классов побывали на экскурсиях в офисах банка, где им рассказали о правилах безопасности при пользовании картами и приложением Сбербанк Онлайн. Ребята узнали, как можно открыть банковскую карту или вклад, а также оформить образовательный кредит.
«Многие молодые ребята относятся к деньгам безответственно, не знают, как накопить средства, как правильно распределить свой бюджет. Во взрослой жизни будет сложнее научиться финансовой грамотности. Поэтому для нас полезно было узнать, как открыть карту, сохранить свои сбережения или получить кредит. Во время урока и экскурсии в Сбербанк мы узнали много нового», — поделилась впечатлениями ученица 10А класса лицея № 34 Тюмени Ольга Тарасова.
«Повышение финансовой грамотности — важнейшая социальная задача. Необходимо обучать школьников ответственно относиться к деньгам, грамотно распоряжаться имеющимися средствами с детства. Уверен, что полученные знания пригодятся ребятам в жизни», — комментирует председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко.
Работа по повышению финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. Существует целый ряд программ, реализуемых банком самостоятельно, а также совместно с Министерством финансов и Банком России. Образовательные программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.