В школах Западной Сибири прошла неделя финансовой грамотности

«Многие молодые ребята относятся к деньгам безответственно, не знают, как накопить средства, как правильно распределить свой бюджет. Во взрослой жизни будет сложнее научиться финансовой грамотности. Поэтому для нас полезно было узнать, как открыть карту, сохранить свои сбережения или получить кредит. Во время урока и экскурсии в Сбербанк мы узнали много нового», — поделилась впечатлениями ученица 10А класса лицея № 34 Тюмени Ольга Тарасова.