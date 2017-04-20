Тюменца Сергея Малышкина ищут родственники

Как рассказали корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru близкие Сергея, последний раз его видели вечером в день исчезновения в районе Маяка. Уходя из дома, мужчина был без головного убора, одет в черное пальто чуть выше колена, черную рубашку, классические серые брюки и черные осенние туфли.