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Тюменца Сергея Малышкина ищут родственники

20 апреля 2017, 15:21
В Тюмени разыскивают 36-летнего Сергея Малышкина. Мужчина ушел из дома еще 16 апреля и до сих пор о нем ничего неизвестно.
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Тюмень

В Тюмени разыскивают 36-летнего Сергея Малышкина. Мужчина ушел из дома еще 16 апреля и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Как рассказали корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru близкие Сергея, последний раз его видели вечером в день исчезновения в районе Маяка. Уходя из дома, мужчина был без головного убора, одет в черное пальто чуть выше колена, черную рубашку, классические серые брюки и черные осенние туфли.

Всех, располагающих какой-либо информацией о том, где может находиться тюменец, родственники просят связаться с ними телефонам 89829709695 (жена) и 89995473348 (племянница).

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Коля#Происшествия
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