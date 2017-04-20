Тюменца Сергея Малышкина ищут родственники

В Тюмени разыскивают 36-летнего Сергея Малышкина. Мужчина ушел из дома еще 16 апреля и до сих пор о нем ничего неизвестно.
Как рассказали корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru близкие Сергея, последний раз его видели вечером в день исчезновения в районе Маяка. Уходя из дома, мужчина был без головного убора, одет в черное пальто чуть выше колена, черную рубашку, классические серые брюки и черные осенние туфли.
Всех, располагающих какой-либо информацией о том, где может находиться тюменец, родственники просят связаться с ними телефонам 89829709695 (жена) и 89995473348 (племянница).