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Над Турой будет развеваться аналог знамени, водруженного на здании рейхстага

20 апреля 2017, 17:43
В ближайшее время над тюменским мостом Влюбленных водрузят красный флаг — аналог штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Это знамя было установлено 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени красный флаг размером 20 квадратных метров планируют водрузить 30 апреля. К этому дню в областной столице должны завершить праздничные приготовления — украсить скверы, парки, улицы… А многие руководители предприятий и организаций Тюмени разместят символы праздника на витринах, фасадах, окнах и дверях.

Отметим, как и в прошлом году, за элементы праздничного оформления города ко Дню Победы тюменцы голосовали на портале «Я решаю!». На основе выбранных вариантов в администрации города утвердили Концепцию оформления к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

#Новости#День Победы#Праздники#Тюмень#Инна#Общество
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