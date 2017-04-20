Над Турой будет развеваться аналог знамени, водруженного на здании рейхстага

Отметим, как и в прошлом году, за элементы праздничного оформления города ко Дню Победы тюменцы голосовали на портале «Я решаю!». На основе выбранных вариантов в администрации города утвердили Концепцию оформления к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.