Сшейте сапожнику сапоги

Ну зачем я только вступила во все эти круги ада, спрашиваю себя, отнекиваясь от настойчивой и неизвестной мне дамы в Фейсбуке, которая, соблюдая правила этикета в соцсетях, не просто добавила меня в группу Тренинг личностного счастья, а вежливо пишет в личку…
Не сержусь, когда меня приглашают авторитетные знакомые или близкие друзья… В этом случае я все-таки рассматриваю приглашение — вдруг что-то стоящее. Но от стартов высоких продаж у меня уже случается нервный тик. А когда меня ждут на тренинге «Успешное родительство — от колыбели до школы», начинаю мечтать о внуках. Тем более, теоретически уже могу стать бабушкой.
Конечно, я ни в коем случае не стала бы утверждать, что все тренинги и конференции бестолковые. Я очень любопытна и за свою долгую жизнь посетила много действительно стоящих и интересных мероприятий, которые очень пригодились мне и в работе, и в жизни. С удовольствием вспоминаю встречи с Ириной Хакамадой и Владимиром Довганем. До сих пор очень благодарна руководству компании, в которой недавно работала, что мне удалось поучиться у Александра Амзина. Для тех, кто не знает, Амзин — независимый медиаконсультант, автор пособия «Новостная интернет-журналистика», экс-редактор Lenta.ru и информационный архитектор перезапуска этого интернет-издания, работал в компании «Яндекс»… Александр приехал тогда в Челябинск на встречу с главными редакторами региональных сайтов. И мы слушали его целый день, открыв рты и блокноты, так как были уверены — он плавал. Он знает и понимает, о чем говорит. Он практик, у него реально можно многому научиться.
Другой гуру, имя которого достаточно известно в Тюмени, как-то в течение дня рассказывал сотрудникам нашей редакции, как надо общаться с собеседником — о тайне слов и жестов, о том, как важно помнить всех клиентов по именам. При этом все время стоял перед нами, скрестив руки на груди. А меня за время тренинга каким именем только не назвал, но только не Ольгой.
Дальше — больше… Человек, обучающий журналистов и не написавший при этом за всю свою жизнь ни одного текста. СММ-щик, раздающий конференции и вебинары по грамотному продвижению в соцсетях, у которого все очень плохо не только с личной страницей, но и со специализированными страницами и группами. Наткнулась недавно в соцсети на резюме корректора, отчаянно ищущего работу, написанное с ошибками.
Сапожник без сапог, скажете вы? Мне эта фраза не нравится. Лично у меня такой специалист доверия не вызывает. Один раз я вернулась с тренинга «Искусство сна» (кажется, так он назывался?), не успев переступить порога дорогого и престижного конференц-зала. На входе я получила раздатку, открыла первую страницу и прочитала, что самое важное перед сном, простите, это цитата — «вымыть гениталии». Переворачивать страницы дальше и слушать лекцию мне расхотелось. Надеюсь, мой бывший начальник сейчас прочитает эту колонку и наконец-то поймет, почему я тогда сбежала. Он очень ругал меня за прогул, а причину своего отсутствия я объяснять не стала.
Не прошла я однажды и дальше зоны рецепшн в косметическом салоне. За стойкой меня приветствовала очень прыщавая сотрудница. Реально — все лицо в жутких прыщах и выбоинах. Я вежливо отказалась от волшебных процедур по очистке кожи. И снова сбежала.
Один мой знакомый, психотерапевт, который проводит успешные тренинги семейного счастья, женат во второй раз. И когда он едет в машине со своей второй женой, а мимо случайно проходит его первая, он просит свою пассажирку пригнуться, чтоб та не заметила. Еще пример — его коллега, работающий в этом же учреждении наркологом, сам страшно запойный. При этом, пишет методички о самых современных методах борьбы с алкоголизмом.
Конечно, я вспомнила самые вопиющие случаи. Кажущиеся мне абсурдными. Знаю, что есть настоящие тренинги, приносящие слушателям и обещанные навыки, и деньги, и успех, и счастье, и славу… И уверена, в этом случае их проводят успешные, богатые, опытные, счастливые люди.
А может быть, нарколог, закладывающий за воротник, понимает своих пациентов и помогает им гораздо эффективнее, чем непьющий врач?