Сшейте сапожнику сапоги

Конечно, я ни в коем случае не стала бы утверждать, что все тренинги и конференции бестолковые. Я очень любопытна и за свою долгую жизнь посетила много действительно стоящих и интересных мероприятий, которые очень пригодились мне и в работе, и в жизни. С удовольствием вспоминаю встречи с Ириной Хакамадой и Владимиром Довганем. До сих пор очень благодарна руководству компании, в которой недавно работала, что мне удалось поучиться у Александра Амзина. Для тех, кто не знает, Амзин — независимый медиаконсультант, автор пособия «Новостная интернет-журналистика», экс-редактор Lenta.ru и информационный архитектор перезапуска этого интернет-издания, работал в компании «Яндекс»… Александр приехал тогда в Челябинск на встречу с главными редакторами региональных сайтов. И мы слушали его целый день, открыв рты и блокноты, так как были уверены — он плавал. Он знает и понимает, о чем говорит. Он практик, у него реально можно многому научиться.