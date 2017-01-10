nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В некоторых регионах в 2017 году увеличивается размер взносов по капремонту

10 января 2017, 10:08
Руководство ряда российских регионов увеличило размеры взносов жильцов многоквартирных домов на капитальный ремонт. Рост тарифов обосновывается подорожанием стройматериалов и общей инфляцией.
Сюжет
Тюмень

Руководство ряда российских регионов увеличило размеры взносов жильцов многоквартирных домов на капитальный ремонт. Рост тарифов обосновывается подорожанием стройматериалов и общей инфляцией.

Об этом сообщает «Российская газета».

Взносы по капремонту увеличат в Амурской области. Здесь рост составит 1,4 рубля, жителям придется платить не 6,5 а 7,9 рублей.

Увеличили тарифы также в Якутии, Приморском крае, Мордовии, Архангельской области и других регионах.

По данным «Российский газеты», самая низкая плата за капитальный ремонт в 2017 году будет в Санкт-Петербурге (3 рубля за кв.м), Якутии (3,6 рублей за кв.м) и Оренбургской области (4,62 рубля за кв.м).

Отметим, что тарифы на капитальный ремонт многоэтажек в Тюменской области в 2017 году повышать не будут. Сейчас минимальный размер взноса в регионе составляет 7 рублей 50 копеек с кв. м. площади жилья. Он установлен с 2015 года.

#Новости#Капремонт#Тюмень#Марина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25