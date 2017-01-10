В некоторых регионах в 2017 году увеличивается размер взносов по капремонту

Отметим, что тарифы на капитальный ремонт многоэтажек в Тюменской области в 2017 году повышать не будут. Сейчас минимальный размер взноса в регионе составляет 7 рублей 50 копеек с кв. м. площади жилья. Он установлен с 2015 года.