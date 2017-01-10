В некоторых регионах в 2017 году увеличивается размер взносов по капремонту

Руководство ряда российских регионов увеличило размеры взносов жильцов многоквартирных домов на капитальный ремонт. Рост тарифов обосновывается подорожанием стройматериалов и общей инфляцией.
Об этом сообщает «Российская газета».
Взносы по капремонту увеличат в Амурской области. Здесь рост составит 1,4 рубля, жителям придется платить не 6,5 а 7,9 рублей.
Увеличили тарифы также в Якутии, Приморском крае, Мордовии, Архангельской области и других регионах.
По данным «Российский газеты», самая низкая плата за капитальный ремонт в 2017 году будет в Санкт-Петербурге (3 рубля за кв.м), Якутии (3,6 рублей за кв.м) и Оренбургской области (4,62 рубля за кв.м).
Отметим, что тарифы на капитальный ремонт многоэтажек в Тюменской области в 2017 году повышать не будут. Сейчас минимальный размер взноса в регионе составляет 7 рублей 50 копеек с кв. м. площади жилья. Он установлен с 2015 года.