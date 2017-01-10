Тюмень вошла в список городов, где в 2016 году упали цены на жилье

Что касается изменения цен на тюменскую недвижимость в ближайшие годы, то здесь эксперты однозначного мнения не имеют. Одни считают, что цена на жилье будет расти, потому что высокими темпами растет стоимость стройматериалов. Другие прогнозируют, что из-за отмены господдержки снизится спрос на жилье, а за ним, соответственно, и цены.