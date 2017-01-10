Тюмень вошла в список городов, где в 2016 году упали цены на жилье

Кроме этого заметно потеряли в стоимости за год новые метры в Оренбурге (-15%, до 37 тысяч рублей за «квадрат»), Краснодаре (-12,5%, 45 тысяч), Нижнем Тагиле (-11%, 37 тысяч) и Саранске (-9,5%, 47 тысяч рублей).
По данным аналитиков, в 2016 году цена квадратного метра увеличилась в 18 из 58 крупнейших городов страны, уменьшилась — в 40.
По итогам 2016 года российским городом, показавшим максимальный рост стоимости нового жилья, стал Сочи. За 12 месяцев средняя цена метра в новостройках курортной столицы страны увеличилась на 13%.
Лидерами по темпам роста стоимости квадратного метра новостроек стали: Сочи (+13 процентов за год, до 85 тысяч рублей в среднем), Архангельск и Кемерово (+12 процентов; 60 тысяч и 42 тысячи рублей соответственно), Казань (+9 процентов; 65,5 тысячи рублей), Магнитогорск (+8 процентов; 31 тысяча рублей).
Что касается изменения цен на тюменскую недвижимость в ближайшие годы, то здесь эксперты однозначного мнения не имеют. Одни считают, что цена на жилье будет расти, потому что высокими темпами растет стоимость стройматериалов. Другие прогнозируют, что из-за отмены господдержки снизится спрос на жилье, а за ним, соответственно, и цены.