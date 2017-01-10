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Тоболячку осудили за звонок о бомбе в здании суда

10 января 2017, 09:27
В Тобольске 21-летняя Алена К. уже второй раз осуждена за ложное сообщение о возможном теракте. В 2015 году девушка звонила в полицию с рассказом о минировании гостиницы, а в ноябре прошлого года сообщила о взрывном устройстве в здании мирового суда.

Расследованием установлено, что 9 ноября 2016 года тоболячка, находясь дома, позвонила со своего мобильного телефона на номер 02 в дежурную часть полиции и сообщила о взрывном устройстве, заложенном в здании мирового суда. На место выехала полиция. При обследовании здании взрывчатки не обнаружила. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в результате действий тоболячки была нарушена нормальная деятельность мирового суда. Девушка признала вину, раскаялась в содеянном.

Суд признал Алену К. виновной по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и назначил 460 часов бесплатных общественно полезных работ.

В ноябре 2015 года девушка была осуждена по той же статье к 250 часам бесплатных общественно полезных работ: в августе того же года девушка сообщала о ложном минировании одной из местных гостиниц

#Новости#Телефонный терроризм#Ложная тревога#Таня#Происшествия
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