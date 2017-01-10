Тоболячку осудили за звонок о бомбе в здании суда

В Тобольске 21-летняя Алена К. уже второй раз осуждена за ложное сообщение о возможном теракте. В 2015 году девушка звонила в полицию с рассказом о минировании гостиницы, а в ноябре прошлого года сообщила о взрывном устройстве в здании мирового суда.