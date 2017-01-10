Отлов собак пройдет на 90 улицах Тюмени

Как сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени, отлов животных производится гуманными способами. Собак помещают в пункт временного содержания, расположенный по адресу: улица Кедровая, 133/1. Здесь животное проходит вакцинацию и стерилизацию (кастрацию), а также обретет шанс на дом и нового хозяина.