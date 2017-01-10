Отлов собак пройдет на 90 улицах Тюмени

Известно, что отлов продлится по 15 января. Он пройдет на следующих улицах Тюмени: Ватутина, Таежная, Шишкова, Щербакова, Газовиков, Фанерная, Тундровая, Заречный проезд, Жданова, Хусаинова, Избышева, Карбышева, Домостроителей, Уватская, Ключевская, Кедровая, Рябиновая, Судостроителей, Камчатская, Югорская, Уренгойская, Вербная, Тихих зорь, Берегового, Гилевская роща, Александра Пушкина, Ивана Крылова, Республики, Андрея Сахарова, Топчева, Малышева, Малиновского, Игримская, Лебяжья, Пражская, Михаила Калашникова, Голышева, 2-я, 3-я, 4-я Северная, Сидора Путилова, Земная, Григория Алексеева, ДНТ «Березка», Мира, Карла Маркса, Волгоградская, Интернациональная, Локомотивная, Революции, Пышминская, 50 лет ВЛКСМ, Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, Санаторная, Урайская, Иркутская, Рылеева, Метелевская, Олега Антонова, Бабарынка, Ямская, Льва Толстого, Уральская, Садовая, Перекопская, Пролетарская, Почтовая, Белинского, Осипенко, Холодильная, Северная, Барабинская, Сакко, Свердлова, 50 лет Октября, Пароходская, Харьковская, Пермякова, Ставропольская, Червишевский тракт, 30 лет Победы, Широтная, Станционная, Линейная, Монтажников, Бориса Щербины, Таллинская, Александра Логунова, Родниковая, Знаний.
Сообщения о необходимости отлова безнадзорных, подбора падших домашних животных следует направлять в специализированную организацию по отлову МКУ «ЛесПаркХоз» по адресу: улица Кедровая, 133/1. Телефон диспетчерской службы: 44-54-02.
Как сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени, отлов животных производится гуманными способами. Собак помещают в пункт временного содержания, расположенный по адресу: улица Кедровая, 133/1. Здесь животное проходит вакцинацию и стерилизацию (кастрацию), а также обретет шанс на дом и нового хозяина.
Собаки, для которых не нашелся новый хозяин, не проявляющие признаков агрессии и размер которых не превышает 70 сантиметров в холке подлежат выпуску в среду обитания.
Выпуск безнадзорных домашних животных на территорию образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, организаций культуры, парков, скверов, бульваров, садов, городских лесов не допускается.
Информация обо всех животных, находящихся в пункте временного содержания доступна на сайте gav.tyumen-city.ru.