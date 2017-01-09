Жители Югры просят опубликовать документы по трагедии на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

Жители Югры подписывают петицию, созданную на платформе Change.org. Они требуют обнародовать документы уголовного дела по факту жуткого ДТП, произошедшего на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск 4 декабря.
Напомним, в тот день автобус с детьми, возвращавшимися с соревнований по спортивной акробатике, столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Жертвами ДТП стали 12 человек. 11 из них — несовершеннолетние. Всего в салоне находилось 30 человек, в том числе водитель и двое сопровождающих. Многие получили серьезные травмы.
«Тренеры, перевозившие детей, были вынуждены просить водителя рейсового автобуса отвезти из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск бесплатно, потому что денег на поездку у них не было. Оказалось, что денег на перевозку детей нет также и в спорткомитете города. На соревнования были заявлены 24 спортсмена, а фактически поехали 60. Якобы из-за этого денег на транспорт не хватило. В соответствии с законодательством поездки на соревнования оплачиваются только для спортсменов, занявших первые места. А на остальных денег нет», — написала автор петиции — жительница Нефтеюганска Светлана Красильникова.
Кроме того, жители Югры, оставляющие подписи под документом, недовольны тем, что председатель спорткомитета Нефтеюганска Юрий Рудзинский не понес никакого наказания, «поскольку 4 декабря находился в отпуске». В петиции сказано следующее: «Поездка на соревнования планировалось задолго до отпуска председателя спорткомитета. Однако был уволен исполняющий обязанности председателя спорткомитета Александр Комарницкий. Считаем кадровое решение несправедливым. Председатель и его заместитель должны нести солидарную ответственность в этом вопросе. Также уволена директор спортшколы „Сибиряк“ Ирина Тарасова, в которой занимались дети. А ее заместитель Виктор Федин, который занимался организацией поездки, возглавил школу».
Автор петиции недоволен тем, что данные о водителе грузовика, по вине которого произошла авария, скрывают.
Жители Югры требуют обнародования документов уголовного дела, должностных инструкций руководства спорткомитета и «Сибиряка», проведения всестороннего объективного расследования, привлечения к ответственности всех виновных в ДТП, принятия соответствующих мер по недопущению подобных аварий.
Петицию планируют направить в адрес президента РФ Владимира Путина. На данный момент под документом подписались 1264 человека.