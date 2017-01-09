Жители Югры просят опубликовать документы по трагедии на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

«Тренеры, перевозившие детей, были вынуждены просить водителя рейсового автобуса отвезти из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск бесплатно, потому что денег на поездку у них не было. Оказалось, что денег на перевозку детей нет также и в спорткомитете города. На соревнования были заявлены 24 спортсмена, а фактически поехали 60. Якобы из-за этого денег на транспорт не хватило. В соответствии с законодательством поездки на соревнования оплачиваются только для спортсменов, занявших первые места. А на остальных денег нет», — написала автор петиции — жительница Нефтеюганска Светлана Красильникова.