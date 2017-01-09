Жители Тюмени жалуются на несвоевременную уборку снега

Поводами к жалобам горожан стали снежный накат и колеи на дорогах, сугробы во дворах и на парковках, слишком нерасторопная уборка. «Впервые за несколько лет мужу пришлось в прямом смысле пробивать тропинку к своей машине. Впечатление, что у управляющей компании нет дворника, работающего в выходные», — посетовала корреспонденту NashGorod.ru жительница микрорайона «Европейский» Алена. По словам тюменки, за минувшие несколько дней весь двор ее дома по улице Эрвье стал напоминать снежную пустыню из фильма «Земля Санникова». «Надеюсь, что хотя бы сегодня до вечера расчистят тротуары», — добавила она.