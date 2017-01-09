Жители Тюмени жалуются на несвоевременную уборку снега

С серьезными неудобствами на улицах и во дворах областного центра пришлось столкнуться тюменским автомобилистам. Из-за обильных осадков, пришедшихся на конец праздников, километры дорог и десятки придомовых территорий к утру понедельника остались под толстым слоем снега.
Поводами к жалобам горожан стали снежный накат и колеи на дорогах, сугробы во дворах и на парковках, слишком нерасторопная уборка. «Впервые за несколько лет мужу пришлось в прямом смысле пробивать тропинку к своей машине. Впечатление, что у управляющей компании нет дворника, работающего в выходные», — посетовала корреспонденту NashGorod.ru жительница микрорайона «Европейский» Алена. По словам тюменки, за минувшие несколько дней весь двор ее дома по улице Эрвье стал напоминать снежную пустыню из фильма «Земля Санникова». «Надеюсь, что хотя бы сегодня до вечера расчистят тротуары», — добавила она.
«У нас в микрорайоне „Три сосны“ вообще ни разу за зиму не чистили дороги! Выехать невозможно!», — написала в одном из городских сообществ жительница города Марина. «Езжу третий день подряд Тюмень-Екатеринбург. Знаки как были запорошены, так и стоят по сей день. Дорога покрыта снежной коркой! Чего ждут власти?», — посетовал другой пользователь, представившийся Дмитрием.
Еще один сигнал поступил на редакционную почту от жителя дома № 146 по улице Республики. «Управляющая компания чистит проезд вдоль дома, то есть принадлежащую ей территорию исправно, а городские власти не чистят проезды к дому и прилегающие парковки. Квартальному инспектору звонили неоднократно. Результат нулевой. За всю зиму не чистили проезды не разу», — написал читатель NashGorod.ru Сергей.
Наличие проблем, вызванных снегопадами, признали и в администрации города. Сегодня, 9 января, утром работники управ и департаментов обсудили сложившуюся ситуацию на «селекторе». Как отметил в ходе совещания директор департамента жизнедеятельности Александр Савостеев, с 1 по 8 января в Тюмени выпала месячная норма снега. По имеющимся прогнозам, осадки в ближайшие два дня продолжатся. В связи с погодными аномалиями муниципальные власти приняли решение оказать поддержку управляющим компаниям — организации, обслуживающие жилые дома, получат бесплатные талоны, чтобы в течение двух недель вывезти весь собранный во дворах снег.
Перед подрядчиками, ответственными за обслуживание дорог, поставили задачу вывозить снег с обочин, не давая возможности образовываться снежным завалам, закончить работы по расчистке остановочных карманов, обрабатывать несколько раз днем и ночью крупные перекрестки.
Как сообщает городская система мониторинга, на момент публикации статьи на уборку городских улиц направлено 563 единицы техники. Дорожники обращаются к жителям с просьбой не парковать свои транспортные средства на ночь на обочинах и не мешать расчистке проезжих частей и тротуаров.