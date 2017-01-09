Взорвавшаяся петарда повредила тюменцу глаз

Медицинские работники напоминают, что снова понижается температура, поэтому нужно быть внимательными при нахождении на улице, особенно с детьми. Не стоит забывать также, что после напряженной работы организма в праздники (в основном это касается сна и питания) необходимо его поберечь и восстановить.