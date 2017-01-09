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Взорвавшаяся петарда повредила тюменцу глаз

9 января 2017, 16:33
При запуске петард в новогодние каникулы пострадали пятеро тюменцев. Одному даже потребовалась госпитализация, сообщает областной департамент здравоохранения.

Не соблюдая технику безопасности, молодой человек наклонился, чтобы посмотреть на зажженную петарду. Пиротехническое изделие взорвалось: пострадавший получил термический ожог роговицы. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Во взрослое отделение областной клинической больницы № 1 за время каникул обратились 770 человек, из них 157 были госпитализированы. С обморожениями поступило пятеро пострадавших, один мужчина в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован с признаками переохлаждения и обморожения в хирургическое отделение.

Из 355 детей большинство в основном с признаками ОРВИ, также 24 обращения к неврологам и семь — в токсикологию. Врачи областных клинических больниц № 1 и № 2 отмечают, что праздничные выходные прошли спокойно.

Медицинские работники напоминают, что снова понижается температура, поэтому нужно быть внимательными при нахождении на улице, особенно с детьми. Не стоит забывать также, что после напряженной работы организма в праздники (в основном это касается сна и питания) необходимо его поберечь и восстановить.

#Новости#Здоровье#Коля#Общество
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