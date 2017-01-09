Взорвавшаяся петарда повредила тюменцу глаз

Не соблюдая технику безопасности, молодой человек наклонился, чтобы посмотреть на зажженную петарду. Пиротехническое изделие взорвалось: пострадавший получил термический ожог роговицы. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение по месту жительства.
Во взрослое отделение областной клинической больницы № 1 за время каникул обратились 770 человек, из них 157 были госпитализированы. С обморожениями поступило пятеро пострадавших, один мужчина в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован с признаками переохлаждения и обморожения в хирургическое отделение.
Из 355 детей большинство в основном с признаками ОРВИ, также 24 обращения к неврологам и семь — в токсикологию. Врачи областных клинических больниц № 1 и № 2 отмечают, что праздничные выходные прошли спокойно.
Медицинские работники напоминают, что снова понижается температура, поэтому нужно быть внимательными при нахождении на улице, особенно с детьми. Не стоит забывать также, что после напряженной работы организма в праздники (в основном это касается сна и питания) необходимо его поберечь и восстановить.