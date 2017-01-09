В России ввели новые критерии для определения дольщика пострадавшим

Напомним, что с 2017 года в России значительно меняются «правила игры» для застройщиков, привлекающих средства граждан в строительство многоквартирных домов. Так, для повышения защиты прав дольщиков ранее были внесены поправки в 214-й ФЗ «О долевом строительстве». В частности, для дольщиков создается компенсационный фонд, куда застройщики будут перечислять 1% средств от стоимости проекта. Кроме этого, строже станут проверять требования к самому застройщику. Это: требования к уставному капиталу, которые вступают в силу с 1 июля 2017 года. Далее, неведение процедуры ликвидации или банкротства в отношении застройщика, нахождение застройщика в реестре недобросовестных поставщиков услуг, наличие судимости у руководителя и главного бухгалтера организации.