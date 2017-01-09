В России ввели новые критерии для определения дольщика пострадавшим

Об этом говорится в сообщении министерства.
Согласно приказу Минстроя «Об утверждении формы проектной декларации», декларация должна будет включать в себя информацию о застройщике и о проекте строительства, а также определять объем прав застройщика на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства многоквартирных домов, указанных в такой проектной декларации.
Приказ N914 утверждает требования к порядку размещения на официальном сайте застройщика информации в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся с привлечением денежных средств участников долевого строительства. И, наконец, приказ N560, наряду с критериями отнесения дольщиков к числу пострадавших, утверждает новые правила ведения реестра пострадавших граждан.
Напомним, что с 2017 года в России значительно меняются «правила игры» для застройщиков, привлекающих средства граждан в строительство многоквартирных домов. Так, для повышения защиты прав дольщиков ранее были внесены поправки в 214-й ФЗ «О долевом строительстве». В частности, для дольщиков создается компенсационный фонд, куда застройщики будут перечислять 1% средств от стоимости проекта. Кроме этого, строже станут проверять требования к самому застройщику. Это: требования к уставному капиталу, которые вступают в силу с 1 июля 2017 года. Далее, неведение процедуры ликвидации или банкротства в отношении застройщика, нахождение застройщика в реестре недобросовестных поставщиков услуг, наличие судимости у руководителя и главного бухгалтера организации.
Тюменские представители долевого рынка недвижимости изменения встретили с пониманием, отмечая, что они направлены на то, чтобы убрать с рынка недобросовестных застройщиков, чтобы люди, которые решили купить долевку, имели полную, достоверную, объективную информацию об объекте и застройщике, с которым они хотели бы заключить договор.
«Требования предъявляются ко всем участникам рынка долевого строительства, независимо от того, крупная это или мелкая компания. Однако, как показывает практика, крупным компаниям легче выживать на этом рынке, они имеют определенный финансовый оборот, человеческие ресурсы… Поэтому, по нашим прогнозам, мелкие компании, которые этими ресурсами не обладают, с этого рынка уйдут либо объединятся в крупные компании», — высказал мнение начальник отдела государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости по Тюменской области Вадим Ряска.