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Установлена личность человека, тело которого нашли на чердаке

9 января 2017, 15:12
Результаты проведенных экспертиз позволили установить личность человека, тело которого было обнаружено 30 сентября на чердаке дома по улице Киевской в Тюмени.
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Тюмень

Результаты проведенных экспертиз позволили установить личность человека, тело которого было обнаружено 30 сентября на чердаке дома по улице Киевской в Тюмени.

Как рассказали корреспонденту NashGorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, был проведен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская и генетическая. Их результаты позволили установить личность найденного мертвым человека. Назвать имя в ведомстве отказались, сославшись на запрет на распространение личных данных.

В Следственном управлении, также сообщили, что установленная причина смерти человека — суицид через повешение. «Уголовное дело, которое было возбуждено по факту безвестного исчезновения мужчины, чье тело было найдено на чердаке 30 сентября, прекращено за отсутствием события преступления», — сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.

Ранее ходили разговоры о том, что мертвым на чердаке был найден 57-летний тюменец Харис Загидулин, пропавший в начале марта прошлого года. По неофициальным данным, имеющимся в распоряжении NashGorod.ru, результаты экспертизы это подтвердили.

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