Установлена личность человека, тело которого нашли на чердаке

Как рассказали корреспонденту NashGorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, был проведен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская и генетическая. Их результаты позволили установить личность найденного мертвым человека. Назвать имя в ведомстве отказались, сославшись на запрет на распространение личных данных.