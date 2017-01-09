Тюменский водоканал: в Новый год дефицита воды не было

«По сравнению с аналогичным периодом прошлых лет, нам удалось сократить количество аварий на сетях водоснабжения, приводящих к отключению потребителей, — говорит директор по производству компании „Тюмень Водоканал“ Виталий Гурский. — Мы понимаем, что в эти дни, когда большинство тюменцев дома и нагрузка на сети и сооружения из-за этого совсем другая, нежели в обычные дни, важно всегда держать руку на пульсе и обеспечить наших потребителей бесперебойными услугами холодного водоснабжения и водоотведения. Поэтому подготовка к новогодним каникулам всегда проводится заранее, как в части профилактических мероприятий на сетях и сооружениях, так и в части подготовки оборудования и запасных частей для работы в практически автономном режиме в праздничные дни».
Именно на 31 декабря приходится пик нагрузок на системы водоснабжения и водоотведения — обычно потребление воды в городе на 10–15 % больше, чем среднесуточные показатели по году. Тем не менее, как отмечают специалисты водоканала, ежегодно они отмечают тенденцию снижения подачи воды в город и наиболее наглядно это именно в последний день декабря.
«Подача воды в город 31 декабря сократилась с 240 тысяч кубических метров воды в сутки в 2014 и 2015 гг. до 215,8 тысяч кубических метров воды в сутки в 2016 году, при этом дефицита воды в городе не было, — рассказывает Дмитрий Бычков, начальник центральной диспетчерской службы компании „Тюмень Водоканал“, — такое снижение связано и с повсеместной установкой приборов учёта воды, и с большой работой по поиску и устранению скрытых мест утечек воды, а также плановой заменой аварийных сетей, проведенной в последние годы».