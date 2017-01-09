Тюменский водоканал: в Новый год дефицита воды не было

«По сравнению с аналогичным периодом прошлых лет, нам удалось сократить количество аварий на сетях водоснабжения, приводящих к отключению потребителей, — говорит директор по производству компании „Тюмень Водоканал“ Виталий Гурский. — Мы понимаем, что в эти дни, когда большинство тюменцев дома и нагрузка на сети и сооружения из-за этого совсем другая, нежели в обычные дни, важно всегда держать руку на пульсе и обеспечить наших потребителей бесперебойными услугами холодного водоснабжения и водоотведения. Поэтому подготовка к новогодним каникулам всегда проводится заранее, как в части профилактических мероприятий на сетях и сооружениях, так и в части подготовки оборудования и запасных частей для работы в практически автономном режиме в праздничные дни».