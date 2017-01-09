Смертельное ДТП на Ямской: погибли водитель и его жена

Как рассказали корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru в ГИБДД Тюменской области, согласно предварительной информации, водители двух иномарок решили устроить гонки. К такому выводу сотрудники Госавтоинспекции пришли, просмотрев запись с видеорегистратора, установленного в Audi. Известно, что этот автомобиль разогнался до 165 километров в час. А Range Rover ехал с еще большей скоростью. В результате данная иномарка врезалась в столб. Удар был такой силы, что разрушил массивную бетонную опору, которая упала на автомобиль.