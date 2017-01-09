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Смертельное ДТП на Ямской: погибли водитель и его жена

9 января 2017, 09:29
ДТП со смертельным исходом произошло на улице Ямской вечером 7 января. Здесь в 21.05 столкнулись два автомобиля Range Rover и Audi.
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Тюмень

Как рассказали корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru в ГИБДД Тюменской области, согласно предварительной информации, водители двух иномарок решили устроить гонки. К такому выводу сотрудники Госавтоинспекции пришли, просмотрев запись с видеорегистратора, установленного в Audi. Известно, что этот автомобиль разогнался до 165 километров в час. А Range Rover ехал с еще большей скоростью. В результате данная иномарка врезалась в столб. Удар был такой силы, что разрушил массивную бетонную опору, которая упала на автомобиль.

В аварии погибли 37-летний водитель и его 35-летняя супруга. Согласно неофициальной информации, женщина была беременна. Известно, что у погибших остались трое детей (в момент ДТП их в автомобиле не было).

Запись с видеорегистратора, установленного в салоне Audi (предоставлено ГИБДД Тюменской области)

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