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Примкнувший к террористам тюменский студент найден мертвым в колонии Кургана

9 января 2017, 16:13
Студент одного из тюменских вузов Руслан Сайфутдинов, осужденный за наемничество, найден мертвым утром 7 января в ИК-1 в Кургане.
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Тюмень

Студент одного из тюменских вузов Руслан Сайфутдинов, осужденный за наемничество, найден мертвым утром 7 января в ИК-1 в Кургане.

Информацию о гибели корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru подтвердила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Олеся Дергунова.

В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку.

Напомним, летом 2013 года Руслан Сайфутдинов по туристической путевке выехал в Турцию, нелегально перешел турецко-сирийскую границу и в качестве наемника присоединился к вооруженному формированию «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» (запрещено на территории России), воюющему на стороне международных террористических организаций и антиправительственных сил.

Известно, что тюменский студент прошел боевую подготовку и с июля по декабрь 2013 года принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики в составе антиправительственных сил. При этом он регулярно получал денежное вознаграждение в долларах США.

В декабре 2013 года Руслан Сайфутдиинов прекратил участие в вооруженном конфликте и вернулся в РФ, где попал в поле зрения сотрудников РУФСБ России по Тюменской области. В феврале 2015 года уголовное дело Сайфутдинова поступило в суд Ноябрьска. Студента признали виновным по части 3 статьи 359 УК РФ «Наемничество». В результате его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд конфисковал у него деньги в пользу государства.

#Новости#Следственный комитет#Тюмень#Инна#Общество
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