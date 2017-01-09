Примкнувший к террористам тюменский студент найден мертвым в колонии Кургана

В декабре 2013 года Руслан Сайфутдиинов прекратил участие в вооруженном конфликте и вернулся в РФ, где попал в поле зрения сотрудников РУФСБ России по Тюменской области. В феврале 2015 года уголовное дело Сайфутдинова поступило в суд Ноябрьска. Студента признали виновным по части 3 статьи 359 УК РФ «Наемничество». В результате его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд конфисковал у него деньги в пользу государства.