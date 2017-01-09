Примкнувший к террористам тюменский студент найден мертвым в колонии Кургана

Студент одного из тюменских вузов Руслан Сайфутдинов, осужденный за наемничество, найден мертвым утром 7 января в ИК-1 в Кургане.
Информацию о гибели корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru подтвердила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Олеся Дергунова.
В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку.
Напомним, летом 2013 года Руслан Сайфутдинов по туристической путевке выехал в Турцию, нелегально перешел турецко-сирийскую границу и в качестве наемника присоединился к вооруженному формированию «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» (запрещено на территории России), воюющему на стороне международных террористических организаций и антиправительственных сил.
Известно, что тюменский студент прошел боевую подготовку и с июля по декабрь 2013 года принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики в составе антиправительственных сил. При этом он регулярно получал денежное вознаграждение в долларах США.
В декабре 2013 года Руслан Сайфутдиинов прекратил участие в вооруженном конфликте и вернулся в РФ, где попал в поле зрения сотрудников РУФСБ России по Тюменской области. В феврале 2015 года уголовное дело Сайфутдинова поступило в суд Ноябрьска. Студента признали виновным по части 3 статьи 359 УК РФ «Наемничество». В результате его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд конфисковал у него деньги в пользу государства.