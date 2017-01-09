Получивших «дальневосточный гектар» и поменявших гражданство, лишат земли

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к закону о «дальневосточном гектаре», предусматривающий бесплатное выделение земельных участков гражданам РФ на Дальнем Востоке. Напомним, что с 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» будет выдаваться любому жителю России.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поправки предусматривают возможность для субъектов РФ законодательно определять территории, в границах которых не могут предоставляться в безвозмездное пользование земельные участки в соответствии с законом о «дальневосточном гектаре».
Также в закон внесены изменения, исключающие возможность перехода прав на полученную землю к иностранным гражданам и лицам без гражданства. Если гражданин РФ воспользовался правом на земельный участок, а потом получил иностранное гражданство, предусматривается прекращение договора о безвозмездном пользовании и возврат земли.
Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» выдается любому жителю России.
Отметим, что земельный участок первоначально предоставляется гражданину РФ на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока существует несколько вариантов развития событий. Так, участок может быть по желанию гражданина передан в долгосрочную аренду, либо в собственность бесплатно.