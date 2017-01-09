Получивших «дальневосточный гектар» и поменявших гражданство, лишат земли

Отметим, что земельный участок первоначально предоставляется гражданину РФ на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока существует несколько вариантов развития событий. Так, участок может быть по желанию гражданина передан в долгосрочную аренду, либо в собственность бесплатно.