Наладить режим, не объедаться, но не голодать: как прийти в себя после каникул?

Что касается праздничного обжорства и его последствий, то ни для кого не секрет: салаты с майонезом, жирное мясо, газированные и алкогольные напитки могут вызывать заболевания поджелудочной железы, желудка, печени, желчевыводящих путей, нарушить работу кишечника. По мнению врачей, не стоит заедать постканикулярный стресс жирной едой и алкоголем, однако голодать или садиться на сверхжесткую диету, чтобы сбросить набранные за праздники килограммы тоже нельзя.