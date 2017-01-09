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Наладить режим, не объедаться, но не голодать: как прийти в себя после каникул?

9 января 2017, 11:09
Закончилась неделя праздников и отдыха, и для большинства тюменцев сегодняшний день — первый рабочий после каникул. Что вы делали во время затянувшихся выходных? Гуляли, катались на лыжах и коньках? Молодцы! Однако многие горожане не отказывали себе в еде и алкоголе, спали допоздна и ложились, соответственно, глубоко за полночь.
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Тюмень

Тюменские врачи считают, что самое важное сейчас, когда каникулы закончились, — наладить нормальный режим дня.

«Важно наладить режим дня, сон должен быть полноценный, необходима и физическая активность. Это могут быть любые подвижные занятия, приносящие удовольствие. Например, танцы или лыжи. Хотя бы раз в неделю», — считает врач ОКБ № 1 Артем Сергеев.

Что касается праздничного обжорства и его последствий, то ни для кого не секрет: салаты с майонезом, жирное мясо, газированные и алкогольные напитки могут вызывать заболевания поджелудочной железы, желудка, печени, желчевыводящих путей, нарушить работу кишечника. По мнению врачей, не стоит заедать постканикулярный стресс жирной едой и алкоголем, однако голодать или садиться на сверхжесткую диету, чтобы сбросить набранные за праздники килограммы тоже нельзя.

«В течение десяти дней после праздников полезно придерживаться разгрузочной диеты: исключить из рациона жареные блюда, жиры, в том числе, майонез и маргарин, алкоголь, стараться есть отварную, запеченную пищу, белые сорта мяса птицы и рыбы, пить травяные чаи, отвар шиповника. Голодать же нельзя — это только усугубит проблему», — говорит врач-гастроэнтеролог из ОКБ № 1 Елена Шалык.

В случае, если проблемы с желудком — тяжесть, тошнота, нарушение стула, ухудшение общего самочувствия — дают о себе знать в течение длительного времени, лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

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