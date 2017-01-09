МФК «Тюмень» одержал первую победу в 2017 году

Вторая половина встречи началась ничуть не менее ударно и вскоре после розыгрыша мяча с середины вратарь сибиряков Сергей Логинов застал Елфимова врасплох прямым ударом с центра площадки, а еще две минуты спустя Бахур в очередной раз сделал счет равным. Два таких быстрых гола надломили ухтинцев, пропустивших впоследствии еще три мяча подряд. Сначала Коцич мощным выстрелом под перекладину вывел «Тюмень» вперед, затем Андрей Соколов увеличил преимущество своей команды, после чего Коцич реализовал выход один на один, который сам себе и организовал. Казалось, что у подопечных Юрия Руднева уже не осталось сил на финальный «навал», но они смогли вернуться в игру и забить два мяча мяча за минуту. Их авторами стали Костюков и Максимов, но для того, чтобы уйти от поражения, этого оказалось недостаточно. Игра завершилась со счетом 6:7.