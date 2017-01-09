МФК «Тюмень» одержал первую победу в 2017 году

Спортсмены МФК «Тюмень» разгромили «Ухту» в матче 12-го тура ФОНБЕТ-Суперлиги.
На первой минуте встречи ухтинцы открыли счет. Ошарашенная таким развитием событий «Тюмень» бросилась отыгрываться и всего через минуту восстановила статус-кво: Коцич сделал передачу на Неведрова, и тот дальним ударом поразил ворота Елфимова. 11 минут спустя Зотов сфолил в собственной штрафной площади. Андрей Батырев подошел к точке и заставил вратаря хозяев капитулировать во второй раз — 1:2.
Как сообщили в ассоциации мини-футбола России, после этого команды начали играть на контратаках, подолгу разыгрывая мяч в середине площадки. «Ухта» в таком мини-футболе преуспела больше и смогла еще до перерыва трижды поразить ворота гостей. Сначала Вадим Максимов восстановил паритет, воспользовавшись неразберихой в обороне тюменцев, затем Никита Кузнецов вывел свою команду вперед блестящим дальним ударом, а всего за минуту до перерыва Волков сделал великолепный пас на открывшегося на дальней штанге Кузнецова, и тот отправил мяч гостям «в раздевалку» — 4:2.
Вторая половина встречи началась ничуть не менее ударно и вскоре после розыгрыша мяча с середины вратарь сибиряков Сергей Логинов застал Елфимова врасплох прямым ударом с центра площадки, а еще две минуты спустя Бахур в очередной раз сделал счет равным. Два таких быстрых гола надломили ухтинцев, пропустивших впоследствии еще три мяча подряд. Сначала Коцич мощным выстрелом под перекладину вывел «Тюмень» вперед, затем Андрей Соколов увеличил преимущество своей команды, после чего Коцич реализовал выход один на один, который сам себе и организовал. Казалось, что у подопечных Юрия Руднева уже не осталось сил на финальный «навал», но они смогли вернуться в игру и забить два мяча мяча за минуту. Их авторами стали Костюков и Максимов, но для того, чтобы уйти от поражения, этого оказалось недостаточно. Игра завершилась со счетом 6:7.