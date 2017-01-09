МЧС: на крещенских купаниях лед должен выдержать до 150 человек

Окунуться в крещенские купели все желающие смогут с 11:00 18 января до 24 часов 19 января. В эти дни тюменцы будут обеспечены общественным транспортом для проезда к зоне отдыха заречных микрорайонов. В администрации города подписано распоряжение о подготовке к проведению этого мероприятия. Обычно 18 января в храмах города проходят богослужения. От Знаменского собора пойдет крестный ход к иордани на Туре. В том месте, где по традиции будут организованы крещенские купели, смогут одновременно находиться не менее 150 человек.