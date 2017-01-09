МЧС: на крещенских купаниях лед должен выдержать до 150 человек

Как рассказали корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в пресс-службе регионального МЧС, от толщины льда будет зависеть, сколько человек смогут одновременно находиться на будущих площадках. Сегодня на озерах ледяной покров составляет 40–45 см, и 30–35 на реках. Всего в области будут оборудованы около 40 мест для крещенских купаний.
Окунуться в крещенские купели все желающие смогут с 11:00 18 января до 24 часов 19 января. В эти дни тюменцы будут обеспечены общественным транспортом для проезда к зоне отдыха заречных микрорайонов. В администрации города подписано распоряжение о подготовке к проведению этого мероприятия. Обычно 18 января в храмах города проходят богослужения. От Знаменского собора пойдет крестный ход к иордани на Туре. В том месте, где по традиции будут организованы крещенские купели, смогут одновременно находиться не менее 150 человек.
В сам праздник в местах, которые получат официальное разрешение на мероприятие, будут дежуритьбригады «скорой помощи», наряды полиции и экипажи ДПС, а также спасатели МЧС и ТОСЭР. К слову, многие из дежурных также решаются поучаствовать в купаниях, естественно, в свободное время, отметили в МЧС по Тюменской области. Напомним, в 2016 году полтора дня крещенских купаний в иордани Тюмени окунулось почти 15 тысяч человек.
Организаторы крещенской иордани на Переваловском карьере просят откликнуться неравнодушных тюменцев — сейчас нужны волонтеры и посильная финансовая помощь, чтобы оборудовать купель. «В прошлом году впервые силами активных местных жителей и благотворителей была организована крещенская иордань. Обустроена была не только прорубь — для купающихся приготовили солому, палатки, горячий чай и угощение. Дежурили спасатели и медики», — сообщили они в соцсетях Все вопросы можно задать по телефону: 8-9044-925-280 (Лариса Александровна).